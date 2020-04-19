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19.04.2020 10:14
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«Я думал, там наглухо, но один выскочил и сцепился с ДПСником». На Коломяжском пьяная «Хонда» снесла столб

Автомобиль пробил ограждения и повалил столб в ночной аварии в Приморском районе Петербурга 19 апреля. Лихой водитель не пострадал.

Фото: /vk.com/spb_today
Фото: /vk.com/spb_today

О ДТП с автомобилем «Хонда Аккорд» на перекрёстке Коломяжского проспекта и Парашютной улицы около трёх часов ночи рассказали очевидцы. «Передо мной пролетел, снес забор и убрался в столб. Подскочили три патрульных авто. Я думал, там наглухо, но один выскочил и сцепился с ДПСником. Жесть. Летел он 200, не меньше», — написал очевидец Алексей.

В аварии никто не пострадал. 31-летний водитель оказался в алкогольном опьянении, его доставили в отделение, уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти.

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Комментарии (6)

260972961
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hal9000
Такую красотку разбил...пьянь..
***_555
200? Чё так скромно-то? 500, не меньше.
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