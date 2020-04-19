Автомобиль пробил ограждения и повалил столб в ночной аварии в Приморском районе Петербурга 19 апреля. Лихой водитель не пострадал.

О ДТП с автомобилем «Хонда Аккорд» на перекрёстке Коломяжского проспекта и Парашютной улицы около трёх часов ночи рассказали очевидцы. «Передо мной пролетел, снес забор и убрался в столб. Подскочили три патрульных авто. Я думал, там наглухо, но один выскочил и сцепился с ДПСником. Жесть. Летел он 200, не меньше», — написал очевидец Алексей.



В аварии никто не пострадал. 31-летний водитель оказался в алкогольном опьянении, его доставили в отделение, уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти.

