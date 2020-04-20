«Лифан» ехал к Усть-Луге по встречке, пострадали четверо

Серьёзное ДТП произошло за несколько минут до полуночи в Кингисепском районе Ленинградской области.



Как передаёт отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, по предварительной информации, 19 апреля около 23:20 38-летний мужчина на автомобиле «Лифан» направлялся от посёлка Котельский в сторону Усть-Луги. Двигаясь по встречной полосе, он врезался в «Митсубиши».



Пострадали четверо мужчин: 1991, 1989, 1982 и 1978 годов рождения. С различными травмами они были доставлены в ЦРБ имени Прохорова в Кингисеппе.

