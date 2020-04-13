За минувшие выходные и пятницу, с 10 по 12 апреля, в Петербурге и Ленинградской области произошли 694 дорожных аварии. В сравнении с первыми выходными после объявления нерабочей недели - 27-29 марта - это на 266 ДТП меньше. Тем не менее, на дорогах регионов за эти три дня пострадали 34 человека, и погибли трое.



Как сообщает 13 апреля Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, в Петербурге за прошедшие трое суток было зафиксировано 547 ДТП, в том числе 18 - с пострадавшими. Травмы получили 19 человек, среди которых один ребенок. Один человек погиб: утром 10 апреля мужчина на «Гелендвагене» улетел в кювет на Приморском шоссе.