ДТП в выходные стало меньше, но без смертей не обошлось: один водитель погиб в аварии с мусоровозом, другой - с автобусом
За минувшие выходные и пятницу, с 10 по 12 апреля, в Петербурге и Ленинградской области произошли 694 дорожных аварии. В сравнении с первыми выходными после объявления нерабочей недели - 27-29 марта - это на 266 ДТП меньше. Тем не менее, на дорогах регионов за эти три дня пострадали 34 человека, и погибли трое.
Как сообщает 13 апреля Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, в Петербурге за прошедшие трое суток было зафиксировано 547 ДТП, в том числе 18 - с пострадавшими. Травмы получили 19 человек, среди которых один ребенок. Один человек погиб: утром 10 апреля мужчина на «Гелендвагене» улетел в кювет на Приморском шоссе.
Также вечером пятницы в Красновардейском районе серьезно пострадал пешеход. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 21:10 у дома 45, корпус 1 по проспекту Энтузиастов 27-летняя женщина на автомобиле Toyota Yaris сбила 46-летнего мужчину. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. В результате мужчина получил тяжелые травмы.
В Ленобласти за минувшие три дня произошли 147 дорожных аварий. Пострадавшие были в 13-ти случаях. Травмы получили 15 человек, трое из которых - дети. Два человека погибли.
Вечером 12 апреля на 4-м километре дороги «Проба – Лепсари - Борисова Грива» автомобиль ВАЗ ВИС выехал на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом Scania. Машину раскурочило так, что у водителя не было шансов. Как стало известно «Фонтанке», погибший водитель ВАЗа - 41-летний житель Всеволожского района.
Еще одно смертельное ДТП произошло в Кировском районе области утром 11 апреля. По данным отдела пропаганды УГИБДД, около 9 часов утра на 35-м километре автодороги «Петербург - Кировск» 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Viva, двигаясь со стороны Отрадного к Петербургу, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом «ЛиАЗ» под управлением 35-летнего водителя. В результате аварии водитель «Шевроле» погиб на месте. В автобусе никто не пострадал.