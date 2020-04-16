FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
73.71р80.67р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 08:47
13
Печать

Петербург больше не спит на «отлично». Наша самоизоляция с самого утра – на «троечку»

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге теперь не достигает «пятёрки» даже по ночам. Самое тихое время – 4,9 балла – длится с часа ночи до 5 утра, а в 6 часов «Яндекс» уже зафиксировал 4,6. К 8 утра 16 апреля Петербург опустился в «оранжевую» зону, означающую, что на улице много людей. Утренняя динамика выглядит так:

  • 5:00 – 4,9
  • 6:00 – 4,6
  • 7:00 – 4,0
  • 8:00 – 3,5
  • 9:00 – 3,1
  • 9:30 – 3,0
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=45.130436%2C56.147166&amp;z=4.4" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Транспортная активность в городе примерно такая же, как в последние дни: примерно в 8:45 загруженность дорог достигла 2 баллов, а в начале десятого снизилась до «единицы». Пик был зафиксирован вечером 14 апреля – 3 балла, такого не было за всё время действия режима самоизоляции.

Среди российских городов-миллионников Петербург сейчас занимает второе место по индексу самоизоляции. На первом – Москва. До этой недели столица была в хвосте списка, но с понедельника москвичи одумались.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

В целом по России индекс самоизоляции за последние дни сохраняется на уровне 2,6 балла, что в двух десятых от «красной» зоны, в которой коронавирусу распространятся легко.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

Число заразившихся при этом растёт всё быстрее, в стране их больше 24 тысяч человек, около 200 умерли. В Петербурге их число приближается к тысяче, скончались пять человек.

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений и сервисов в конце марта начал вычислять балл, который показывает примерную ситуацию. Шкала 5-балльная: чем выше показатель, тем сложнее вирусу распространяться.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

Balamut
Ну так пообещать и не сделать = это вечный девиз нашей Власти.
Спасибо Беглову, что хотя бы параноидальный шизофренизмом не занимается как Масква
Vasilis
Вот достали уже людей стращать, ковидизм какой то
alexpv
Ну так объявленый вчера"второй пакет помощи" однозначно показал, не ждите ничего, кроме красивых обещаний.
Так что каждый сам за себя кто хочет не остаться нищим и голодным.
И кстати, ладно бизнес прокинули по самое не хочу, а где же обещанные отсрочки на оплату ЖКХ, отмены кап ремонта или хотя бы процентов по пени.
Тоже все в песок...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний