Петербург больше не спит на «отлично». Наша самоизоляция с самого утра – на «троечку»

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге теперь не достигает «пятёрки» даже по ночам. Самое тихое время – 4,9 балла – длится с часа ночи до 5 утра, а в 6 часов «Яндекс» уже зафиксировал 4,6. К 8 утра 16 апреля Петербург опустился в «оранжевую» зону, означающую, что на улице много людей. Утренняя динамика выглядит так:

Транспортная активность в городе примерно такая же, как в последние дни: примерно в 8:45 загруженность дорог достигла 2 баллов, а в начале десятого снизилась до «единицы». Пик был зафиксирован вечером 14 апреля – 3 балла, такого не было за всё время действия режима самоизоляции.

Среди российских городов-миллионников Петербург сейчас занимает второе место по индексу самоизоляции. На первом – Москва. До этой недели столица была в хвосте списка, но с понедельника москвичи одумались.

В целом по России индекс самоизоляции за последние дни сохраняется на уровне 2,6 балла, что в двух десятых от «красной» зоны, в которой коронавирусу распространятся легко.

Число заразившихся при этом растёт всё быстрее, в стране их больше 24 тысяч человек, около 200 умерли. В Петербурге их число приближается к тысяче, скончались пять человек.

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений и сервисов в конце марта начал вычислять балл, который показывает примерную ситуацию. Шкала 5-балльная: чем выше показатель, тем сложнее вирусу распространяться.

