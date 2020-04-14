Художники населяют города странными существами, пока в реальности их «захватывают» настоящие животные
Осмысляя необычное время, в которое мы живём, художники населяют его роботами и гигантскими животными. Между тем настоящие животные и правда «захватывают» пространство, освободившееся от человека.
Вот как представляет себе проверку электронного пропуска, доставку еду и полицейский патруль, видимо, в недалёком будущем или в параллельной реальности московская мультимедиа-студия Knife.
Петербургский дизайнер Вадим Соловьёв пошёл по другому пути. В его Петербург начали возвращаться гигантские ультра-еноты полоскуны. «Тихонько пробираются по опустевшему вечернему городу к набережным и что-то там робко полощут в воде. Тщательно. Не менее 20-ти секунд, - пишет дизайнер. - Однажды город снова оживет, наполнится людьми, а шерстяным гигантам придется вернуться обратно в лес. Такова природа. Но пока что мы будем оставаться дома. А ультраеноты будут с опаской бродить между нашими домами, аккуратно опуская огромные лапки на пустые проспекты».
Любопытно, что еноты-полоскуны в наших краях не водятся: они не могут перезимовать, в отличие от енотовидных собак, впадающих зимой в спячку. Однако диких животных и птиц действительно больше, чем обычно, отмечают зоологи. Кадры с бобром в самом центре Петербурга, розовым пеликаном и бургомистром действительно уникальные. На Финском заливе огромные стаи перелётных лебедей, на кронштадтском пляже ондатра подходит к человеку почти вплотную, а уж гадюк можно встретить в самом городе.