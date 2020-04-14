FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +6
73.52р80.54р
СРОЧНО

#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

14.04.2020 00:07
0
Печать

Художники населяют города странными существами, пока в реальности их «захватывают» настоящие животные

Осмысляя необычное время, в которое мы живём, художники населяют его роботами и гигантскими животными. Между тем настоящие животные и правда «захватывают» пространство, освободившееся от человека.

Вот как представляет себе проверку электронного пропуска, доставку еду и полицейский патруль, видимо, в недалёком будущем или в параллельной реальности московская мультимедиа-студия Knife.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/studioknife/" class="_">instagram.com/studioknife</a>
Скриншот из instagram.com/studioknife
Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/studioknife/" class="_">instagram.com/studioknife</a>
Скриншот из instagram.com/studioknife
Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/studioknife/" class="_">instagram.com/studioknife</a>
Скриншот из instagram.com/studioknife

Петербургский дизайнер Вадим Соловьёв пошёл по другому пути. В его Петербург начали возвращаться гигантские ультра-еноты полоскуны. «Тихонько пробираются по опустевшему вечернему городу к набережным и что-то там робко полощут в воде. Тщательно. Не менее 20-ти секунд, - пишет дизайнер. - Однажды город снова оживет, наполнится людьми, а шерстяным гигантам придется вернуться обратно в лес. Такова природа. Но пока что мы будем оставаться дома. А ультраеноты будут с опаской бродить между нашими домами, аккуратно опуская огромные лапки на пустые проспекты».

Любопытно, что еноты-полоскуны в наших краях не водятся: они не могут перезимовать, в отличие от енотовидных собак, впадающих зимой в спячку. Однако диких животных и птиц действительно больше, чем обычно, отмечают зоологи. Кадры с бобром в самом центре Петербурга, розовым пеликаном и бургомистром действительно уникальные. На Финском заливе огромные стаи перелётных лебедей, на кронштадтском пляже ондатра подходит к человеку почти вплотную, а уж гадюк можно встретить в самом городе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний