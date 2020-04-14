Осмысляя необычное время, в которое мы живём, художники населяют его роботами и гигантскими животными. Между тем настоящие животные и правда «захватывают» пространство, освободившееся от человека.

Вот как представляет себе проверку электронного пропуска, доставку еду и полицейский патруль, видимо, в недалёком будущем или в параллельной реальности московская мультимедиа-студия Knife.