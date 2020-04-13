Петербургские орнитологи встретили под Гатчиной бургомистра, или большую полярную чайку (Larus hyperboreus). Для нашего региона это очень редкий залётный вид, за последние сто лет это всего лишь пятая встреча с одной из самых крупных чаек. Об этом рассказывает 13 апреля кандидат биологических наук Павел Глазков в своём канале о животных «Каждой твари по паре» .

Это явно молодая птица, у неё пёстрая окраска и крупный розовый клюв с чёрным кончиком, отмечает Павел Глазков. У взрослой птицы окрас контрастный бело-серый, клюв жёлтый с оранжевым пятном и беловатым кончиком. Размах крыльев этой чайки превышает 1,5 метра. Бургомистры обитают на арктических побережьях Северной Америки и Евразии, зимуют в прибрежной части Атлантического океана, замечены на Баренцевом море, а вглубь материка залетают крайне редко.

За всю историю изучения птиц в нашем регионе отмечены лишь единичные встречи с этой птицей. По данным сотрудника Зоологического института РАН орнитолога Владимира Храброго, его видели в 1884 году на Финском заливе, в 1880 и 1907 годах на Неве. За последние сто лет бургомистров видели в 1989-м, в 1996-м, в 2018-м годах и минувшей зимой как в Петербурге, так и в Гатчинском районе.

Напомним, 10 апреля в том же Гатчинском районе заметили ещё большую редкость — розового пеликана. Птиц этого вида не наблюдали у нас без малого век.