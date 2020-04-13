Пять раз в 100 лет: под Петербургом заметили редкого залётного бургомистра
Петербургские орнитологи встретили под Гатчиной бургомистра, или большую полярную чайку (Larus hyperboreus). Для нашего региона это очень редкий залётный вид, за последние сто лет это всего лишь пятая встреча с одной из самых крупных чаек. Об этом рассказывает 13 апреля кандидат биологических наук Павел Глазков в своём канале о животных «Каждой твари по паре».
Это явно молодая птица, у неё пёстрая окраска и крупный розовый клюв с чёрным кончиком, отмечает Павел Глазков. У взрослой птицы окрас контрастный бело-серый, клюв жёлтый с оранжевым пятном и беловатым кончиком. Размах крыльев этой чайки превышает 1,5 метра. Бургомистры обитают на арктических побережьях Северной Америки и Евразии, зимуют в прибрежной части Атлантического океана, замечены на Баренцевом море, а вглубь материка залетают крайне редко.
За всю историю изучения птиц в нашем регионе отмечены лишь единичные встречи с этой птицей. По данным сотрудника Зоологического института РАН орнитолога Владимира Храброго, его видели в 1884 году на Финском заливе, в 1880 и 1907 годах на Неве. За последние сто лет бургомистров видели в 1989-м, в 1996-м, в 2018-м годах и минувшей зимой как в Петербурге, так и в Гатчинском районе.
Напомним, 10 апреля в том же Гатчинском районе заметили ещё большую редкость — розового пеликана. Птиц этого вида не наблюдали у нас без малого век.