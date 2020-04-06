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06.04.2020 01:27
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В Петербурге просыпаются краснокнижные гадюки – компаниями

В богатый животный мир заглянул петербургский фотограф в Юнтоловском заказнике. У зверей самоизоляции нет, они живут привычной жизнью, обычно скрытой от человеческих глаз.

Трёх гадюк, греющихся на солнце, а также лесную полёвку, белку обыкновенную, большую синицу и синицу длиннохвостую заметил 5 апреля в заказнике Антон Кубышкин из сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb

Гадюки обыкновенные сейчас просыпаются, объяснил «Фонтанке» кандидат биологических наук и автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Зимуют они из года в год в одном и том же месте, по несколько особей, и проснувшись, ещё несколько дней остаются там же. Когда температура превысит 10 градусов тепла, они станут активнее, а при плюс 15-20 начнут сезон размножения.

Эти змеи занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга, отмечает зоолог. Гадюки единственные ядовитые змеи, живущие в наших краях, но они неагрессивны: нападают, только когда человек провоцирует их, например близко подходит или наступает. Большинство укусов гадюки «сухие»: она не любит тратить яд, так как потом запас надо восстанавливать. В длину она может достигать 70-80 см, отличается от других «наших» змей зигзагообразным рисунком на спине и вертикальным зрачком, как у кошки. У ужа и медянки, которая тоже входит в семейство ужеобразных (это два других обитающих у нас вида) зрачки круглые. Они не ядовиты, но укуса стоит опасаться: можно получить заражение крови. Уж обыкновенный занесён в Красные книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, в городе и области можно встретить похожу на змею безногую ящерицу – веретенницу ломкую.

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Комментарии (1)

Nerevar
Жалко, что они краснокнижные! А то я бы половила их, чтобы забить их и приготовить, а шкурки выдубить, сделав ремень и кое-что ещё.
Котлеты из гадюки или мясо гадюки жаренное панированное или в кляре - это было бы здорово!
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