В богатый животный мир заглянул петербургский фотограф в Юнтоловском заказнике. У зверей самоизоляции нет, они живут привычной жизнью, обычно скрытой от человеческих глаз.
Трёх гадюк, греющихся на солнце, а также лесную полёвку, белку обыкновенную, большую синицу и синицу длиннохвостую заметил 5 апреля в заказнике Антон Кубышкин из сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
Гадюки обыкновенные сейчас просыпаются, объяснил «Фонтанке» кандидат биологических наук и автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Зимуют они из года в год в одном и том же месте, по несколько особей, и проснувшись, ещё несколько дней остаются там же. Когда температура превысит 10 градусов тепла, они станут активнее, а при плюс 15-20 начнут сезон размножения.
Эти змеи занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга, отмечает зоолог. Гадюки единственные ядовитые змеи, живущие в наших краях, но они неагрессивны: нападают, только когда человек провоцирует их, например близко подходит или наступает. Большинство укусов гадюки «сухие»: она не любит тратить яд, так как потом запас надо восстанавливать. В длину она может достигать 70-80 см, отличается от других «наших» змей зигзагообразным рисунком на спине и вертикальным зрачком, как у кошки. У ужа и медянки, которая тоже входит в семейство ужеобразных (это два других обитающих у нас вида) зрачки круглые. Они не ядовиты, но укуса стоит опасаться: можно получить заражение крови. Уж обыкновенный занесён в Красные книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, в городе и области можно встретить похожу на змею безногую ящерицу – веретенницу ломкую.