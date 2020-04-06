В богатый животный мир заглянул петербургский фотограф в Юнтоловском заказнике. У зверей самоизоляции нет, они живут привычной жизнью, обычно скрытой от человеческих глаз.

Трёх гадюк, греющихся на солнце, а также лесную полёвку, белку обыкновенную, большую синицу и синицу длиннохвостую заметил 5 апреля в заказнике Антон Кубышкин из сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

Гадюки обыкновенные сейчас просыпаются, объяснил «Фонтанке» кандидат биологических наук и автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Зимуют они из года в год в одном и том же месте, по несколько особей, и проснувшись, ещё несколько дней остаются там же. Когда температура превысит 10 градусов тепла, они станут активнее, а при плюс 15-20 начнут сезон размножения.