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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 16:18
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Петербург подошёл к границе «красного» уровня самоизоляции, в целом по стране ещё хуже

Санкт-Петербург днём 13 апреля остановился на самой нижней границе «оранжевого» уровня самоизоляции — 2,5. До «красного», означающего, что «на улице очень много людей», осталась всего одна десятая. И это, как видно на карте «Яндекса», один из лучших показателей в России (среди городов-миллионников на 13 часов вообще второй). С отрывом идет сегодня только Москва (3,1), вводящая систему электронных пропусков.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=42.970184%2C53.089289&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Динамика индекса в Петербурге за первую половину дня 13 апреля:

  • 5:00 — 5;
  • 6:00 — 4,9;
  • 7:00 — 4,4;
  • 8:00 — 3,6;
  • 9:00 — 3,1;
  • 10:00 — 2,8;
  • 11:00 — 2,7;
  • 12:00 — 2,5;
  • 13:00 — 2,5;
  • 14:00 — 2,5.
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=42.970184%2C53.089289&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=42.970184%2C53.089289&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Вчера, в воскресенье, 12 апреля, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионерам составил 3,7 балла, самый высокий — в Перми (она была лидером списка все предыдущие дни), самый низкий — в Новосибирске. На схеме «Яндекса» видно, как он вырос на позапрошлой неделе (с 30 марта по 5 апреля), а затем начал медленно снижаться. Ситуация примерно одинаковая в Петербурге, Москве и в целом по России.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

Число заразившихся коронавирусом при этом растёт по всей стране. За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев в 62 регионах, зафиксировано 18 смертей, полностью выздоровели 179 человек. В Москве прирост составил 1355, в Московской области — 495, в Петербурге — 121 (всего заболевших в нашем городе 678 человек). Президент Путин 13 апреля, в очередной раз обратившись к россиянам, подчеркнул, что ситуация меняется в худшую сторону.

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений и сервисов в конце марта начал вычислять балл, который показывает примерную ситуацию. Шкала 5-балльная: чем выше показатель, тем сложнее вирусу распространяться.

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Комментарии (13)

Ruticon
видимо людей так достало жить в этой стране, что многие предпочли самовыпилиться по средствам вируса...
Danik
смотрю тут
h....ps://ru.tradingview.com/covid19/
Nafanka
Где данные о том СКОЛЬКО человек заболело с начала пандемии в России/СПб и сколько вылечилось НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ, а не каждый день (типа сами ведите дневник и складывайте)?! Росстат вообще работает или "носки вяжет" (с), причём поголовно?!
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