Санкт-Петербург днём 13 апреля остановился на самой нижней границе «оранжевого» уровня самоизоляции — 2,5. До «красного», означающего, что «на улице очень много людей», осталась всего одна десятая. И это, как видно на карте «Яндекса», один из лучших показателей в России (среди городов-миллионников на 13 часов вообще второй). С отрывом идет сегодня только Москва (3,1), вводящая систему электронных пропусков .

Вчера, в воскресенье, 12 апреля, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионерам составил 3,7 балла, самый высокий — в Перми (она была лидером списка все предыдущие дни), самый низкий — в Новосибирске. На схеме «Яндекса» видно, как он вырос на позапрошлой неделе (с 30 марта по 5 апреля), а затем начал медленно снижаться. Ситуация примерно одинаковая в Петербурге, Москве и в целом по России.

Число заразившихся коронавирусом при этом растёт по всей стране. За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев в 62 регионах, зафиксировано 18 смертей, полностью выздоровели 179 человек. В Москве прирост составил 1355, в Московской области — 495, в Петербурге — 121 (всего заболевших в нашем городе 678 человек). Президент Путин 13 апреля, в очередной раз обратившись к россиянам, подчеркнул, что ситуация меняется в худшую сторону.

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений и сервисов в конце марта начал вычислять балл, который показывает примерную ситуацию. Шкала 5-балльная: чем выше показатель, тем сложнее вирусу распространяться.

