Путин: Ситуация с коронавирусом меняется в худшую сторону, ближайшие недели станут определяющими

Президент России в очередной раз обратился к россиянам во время онлайн-совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.



«Обстановка меняется ежедневно, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни», — заявил 13 апреля Владимир Путин в ходе обращения, которое в прямом эфире транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, ближайшие недели станут «определяющими». Путин отметил, что особое внимание нужно уделить Москве и крупным городам. Глава государства подчеркнул, что властям удается действовать на упреждение, призвав составить прогноз. Он отметил важность оценки всех сценариев. «Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм», — заявил президент.

