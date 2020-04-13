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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 15:42
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Путин: Ситуация с коронавирусом меняется в худшую сторону, ближайшие недели станут определяющими

Президент России в очередной раз обратился к россиянам во время онлайн-совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

«Обстановка меняется ежедневно, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни», — заявил 13 апреля Владимир Путин в ходе обращения, которое в прямом эфире транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, ближайшие недели станут «определяющими». Путин отметил, что особое внимание нужно уделить Москве и крупным городам. Глава государства подчеркнул, что властям удается действовать на упреждение, призвав составить прогноз. Он отметил важность оценки всех сценариев. «Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм», — заявил президент.

Напомним, что это не первое выступление Владимира Путина по поводу COVID-2019. Впервые он обратился к гражданам 25 марта, пообещав россиянам «делать все, чтобы поддержать доходы». Он также объявил ряд мер для противодействия коронавирусу. 7 апреля он предупредил, что «пик эпидемии еще не пройден». На следующий день глава государства заявил, что страна преодолеет пандемию, как сделала это с половцами и печенегами. Фраза про кочевые народы стала мемом. 9 апреля Владимир Путин опять выступил по поводу коронавируса, призвав к действиям, «адекватным реальной ситуации».

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.

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Комментарии (27)

OldObyvatel
Sweden:
Всего заболевших: 10,483;
За последние сутки: +332;
Всего умерших: 899;
За последние сутки: +12;
Выздоровело: 381;
Тяжелых: 839;
Всего заболевших на 1 млн. населения: 1,038;
Смертей на 1 млн. населения: 89;
Тестов на 1 млн. населения: 5,416.
AKM
Ситуация потому и ухудшается, что из всех стратегий борьбы с короновирусом он выбрал самую бездарную и неправильную. В Швеции никакого карантина нет, а заболеваемость уже меньше нашего, хотя начали они раньше. Ну и вишенка на торте: маски, которых катастрофически не хватает, подарены Италии, Сербии и США.
DmitryS_5e4cd720d056d
кто-то ждал другого исхода? ну ппц конечно. надеюсь, переживём без потерь. и да, скорее бы этот год уже прошёл. и так слишком много для его начала
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