Путин: Ситуация с коронавирусом меняется в худшую сторону, ближайшие недели станут определяющими
Президент России в очередной раз обратился к россиянам во время онлайн-совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
«Обстановка меняется ежедневно, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни», — заявил 13 апреля Владимир Путин в ходе обращения, которое в прямом эфире транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, ближайшие недели станут «определяющими». Путин отметил, что особое внимание нужно уделить Москве и крупным городам. Глава государства подчеркнул, что властям удается действовать на упреждение, призвав составить прогноз. Он отметил важность оценки всех сценариев. «Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм», — заявил президент.
Напомним, что это не первое выступление Владимира Путина по поводу COVID-2019. Впервые он обратился к гражданам 25 марта, пообещав россиянам «делать все, чтобы поддержать доходы». Он также объявил ряд мер для противодействия коронавирусу. 7 апреля он предупредил, что «пик эпидемии еще не пройден». На следующий день глава государства заявил, что страна преодолеет пандемию, как сделала это с половцами и печенегами. Фраза про кочевые народы стала мемом. 9 апреля Владимир Путин опять выступил по поводу коронавируса, призвав к действиям, «адекватным реальной ситуации».
«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.