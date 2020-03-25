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Путин обратился к нации по коронавирусу. Онлайн

25.03.2020 16:39
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«Мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан». Путин предложил каникулы по кредитам

Президент РФ попросил Банк России рассмотреть вариант пролонгации выплаты долгов и каникулы по кредитам в случае падения доходов более чем на 30%.

«Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», — заявил 25 марта Владимир Путин в обращении к россиянам, ради которого он отменил поездку в Петербург.

По его словам, необходимо принять изменения в нормативную базу, чтобы снизить кредитное бремя на граждан во время коронавируса. Он уже обратился к правительству. Путин предложил также сделать посильной и необраменительной процедуру банкротства.

Глава государства заверил, что его цель — это стабильность на рынке труда. Для этого он хочет ввести отсрочку, кроме НДС, малому и среднему бизнесу. «Мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан», — резюмировал Путин.

Напомним, что сегодня, 25 марта, в России зафиксирован скачок числа заболевших коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что в регионах не знают «реальной картины» с распространением COVID-2019. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приказал регионам оперативно готовить койки для коронавирусных больных.

«Фонтанка» следит за ситуацией с пандемией коронавируса в режиме онлайн.

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Комментарии (13)

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alexpv
Президент США Дональд Трамп попросил американцев выйти на работу для спасения экономики. «Нам нужно вернуться к работе. Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не «отключали» из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины», — сказал американский лидер.

Может Путин просто денег напечатает и раздаст всем бедными, чтобы они богатыми стали.
Похоже, что познания президента в экономике на большее не тянут.

А может он своей зарплатой поделиться или зарплатой Ротенберга, чтобы оплатить прогулы сотрудников за неделю.
dimas062
Сейчас все работодатели дружно думают с чего платить зп в неделю прогула\простоя.... и, естественно, как поддержать доходы граждан (нет).
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