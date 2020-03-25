«Мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан». Путин предложил каникулы по кредитам
Президент РФ попросил Банк России рассмотреть вариант пролонгации выплаты долгов и каникулы по кредитам в случае падения доходов более чем на 30%.
«Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», — заявил 25 марта Владимир Путин в обращении к россиянам, ради которого он отменил поездку в Петербург.
По его словам, необходимо принять изменения в нормативную базу, чтобы снизить кредитное бремя на граждан во время коронавируса. Он уже обратился к правительству. Путин предложил также сделать посильной и необраменительной процедуру банкротства.
Глава государства заверил, что его цель — это стабильность на рынке труда. Для этого он хочет ввести отсрочку, кроме НДС, малому и среднему бизнесу. «Мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан», — резюмировал Путин.
Напомним, что сегодня, 25 марта, в России зафиксирован скачок числа заболевших коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что в регионах не знают «реальной картины» с распространением COVID-2019. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приказал регионам оперативно готовить койки для коронавирусных больных.
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