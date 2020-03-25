«Мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан». Путин предложил каникулы по кредитам

Президент РФ попросил Банк России рассмотреть вариант пролонгации выплаты долгов и каникулы по кредитам в случае падения доходов более чем на 30%.



«Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», — заявил 25 марта Владимир Путин в обращении к россиянам, ради которого он отменил поездку в Петербург.

По его словам, необходимо принять изменения в нормативную базу, чтобы снизить кредитное бремя на граждан во время коронавируса. Он уже обратился к правительству. Путин предложил также сделать посильной и необраменительной процедуру банкротства.