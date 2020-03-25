Владимир Путин готовит обращение к гражданам России. Из-за этого он не доехал до Петербурга

Президент Владимир Путин заканчивает работу над обращением к гражданам России. Ради этого он изменил график своих мероприятий на 25 марта.



О том, что обращение президента выйдет в телеэфир в ближайшие часы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам, необходимость выступления стала понятна по итогам визита Путина в больницу в поселке Коммунарка и совещания по проблеме нового коронавируса. RT уточняет, что эфир запланирован на 15.00.



В то же время 25 марта президента ждали в Петербурге. Согласно графику, он должен был провести в Константиновском дворце заседание Совета по культуре и искусству, а также вручить премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019 год.

