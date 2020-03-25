+163. В России за сутки - скачок заболевания коронавирусом. В Петербурге новых данных нет

Всего за сутки в России зафиксировали 163 новых случая COVID-2019.



«Оперативные данные по состоянию на 25 марта: 658 случаев заболевания, 29 человек выздоровело», — сообщает 25 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.



Как и раньше, больше всего заболевших в столице. В Москве количество выявленных случаев возросло с 290 до 410. Прирост в 6 заболевших показали Московская область и Крым. В Петербурге новых случаев не зарегистрировано. Их остается 21.



Напомним, что вчера, 24 марта, в стране зафиксировали всего 57 новых случаев.

