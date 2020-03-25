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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 11:55
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+163. В России за сутки - скачок заболевания коронавирусом. В Петербурге новых данных нет

Всего за сутки в России зафиксировали 163 новых случая COVID-2019.

«Оперативные данные по состоянию на 25 марта: 658 случаев заболевания, 29 человек выздоровело», — сообщает 25 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Как и раньше, больше всего заболевших в столице. В Москве количество выявленных случаев возросло с 290 до 410. Прирост в 6 заболевших показали Московская область и Крым. В Петербурге новых случаев не зарегистрировано. Их остается 21.

Напомним, что вчера, 24 марта, в стране зафиксировали всего 57 новых случаев.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.

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Комментарии (16)

Вера Весна
Александра Чайкина и остальные безголовые! Что же вы по заграницам шатаетесь, заразу в страну тащите? Вот из-за таких в стране эпидемия.
Kassbar
Статья провоцирует на комментарии, за которые потом их авторы будут притянуты к уголовным делам, уже есть прецеденты.
Между тем коронавирус уже 14 часов как не актуален, новый тренд - китайский хантавирус, смертность моментальная, заболел-умер.
Александра Чайкина
Нисколько не удивляет после того, как сама прошла в Домодедово после международного рейса и НИКТО нас НИКАК не проверял... Сижу дома. В таком бардаке и впрямь можно заразиться, если заразу не подцепила за пределами России.
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