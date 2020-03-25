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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 12:36
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Мишустин приказал регионам оперативно готовить койки для коронавирусных больных

Премьер-министр России призвал губернаторов отчитаться о наличии мест для принятия людей, заболевших COVID-2019.

«Я поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек, где в случае необходимости можно будет размещать больных коронавирусом», — рассказал 25 марта Михаил Мишустин во время заседания оперативного штаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, вице-премьер России Татьяна Голикова уже утвердила требования к койкам и распорядилась проверить их оснащение. «Очень важно, чтобы власти субъектов Федерации были готовы оперативно организовать места для тех, кто заболеет», — резюмировал Мишустин.

Премьер также пообещал «очень строго наказывать», если чиновники не будут исполнять его поручения по подготовке мест для коронавирусных больных.

Напомним, что сегодня, 25 марта, в России произошел скачок заболевших коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собяинин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что в регионах не знают «реальной картины» с распространением COVID-2019.

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Комментарии (1)

ProstoZloy
Здорово: сначала "соптимизировали" количество больниц до уровня 1932 года, зато теперь поставят трехъярусные нары в коридорах.
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