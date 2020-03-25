Мишустин приказал регионам оперативно готовить койки для коронавирусных больных
Премьер-министр России призвал губернаторов отчитаться о наличии мест для принятия людей, заболевших COVID-2019.
«Я поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек, где в случае необходимости можно будет размещать больных коронавирусом», — рассказал 25 марта Михаил Мишустин во время заседания оперативного штаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, вице-премьер России Татьяна Голикова уже утвердила требования к койкам и распорядилась проверить их оснащение. «Очень важно, чтобы власти субъектов Федерации были готовы оперативно организовать места для тех, кто заболеет», — резюмировал Мишустин.
Премьер также пообещал «очень строго наказывать», если чиновники не будут исполнять его поручения по подготовке мест для коронавирусных больных.
Напомним, что сегодня, 25 марта, в России произошел скачок заболевших коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собяинин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что в регионах не знают «реальной картины» с распространением COVID-2019.