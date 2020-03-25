Мишустин приказал регионам оперативно готовить койки для коронавирусных больных

Премьер-министр России призвал губернаторов отчитаться о наличии мест для принятия людей, заболевших COVID-2019.



«Я поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек, где в случае необходимости можно будет размещать больных коронавирусом», — рассказал 25 марта Михаил Мишустин во время заседания оперативного штаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, вице-премьер России Татьяна Голикова уже утвердила требования к койкам и распорядилась проверить их оснащение. «Очень важно, чтобы власти субъектов Федерации были готовы оперативно организовать места для тех, кто заболеет», — резюмировал Мишустин.

