Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн
«Фонтанка» продолжает рассказывать про пандемию коронавируса. В Петербурге за сутки количество новых заболевших увеличилось вдвое. Накануне сообщалось о 69 новых случаях, сегодня их уже 121
За минувшие сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. В Петербурге 121 случай, в Ленобласти — 16.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.
Где же в России нет коронавируса? Республика Алтай и Чукотский АО остаются единственными регионами в России, где, по официальным данным, не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.
Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией произошла в Киево-Печерской лавре в Киеве. Накануне там умер зараженный монах — 73-летний архимандрит Нектарий.
По информации 24-го канала, COVID-19 инфицированы не менее 63 священнослужителей. Позднее стало известно, что больных еще больше — 90.
Лавра изолирована.
«Согласно указу мэра Москвы, каршеринг не должен работать ни в каком виде, так как никто не может гарантировать безопасность клиентов. С сегодняшнего дня будем ежедневно проводить проверки компаний», — сообщили в пресс-службе Дептранса.
В Финляндии зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
«В Финляндии 13 апреля всего 3064 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)», — говорится в сообщении.
Больше всего инфицированных в столичном регионе — 1924 человека.
По данным пресс-службы «Яндекса», на прошедшей неделе средний индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составил 3,0 балла. Это на 2,1 балла больше, чем в обычную неделю до распространения коронавируса. При этом по сравнению с предыдущей неделей индекс снизился на 0,4 балла — то есть больше людей стали выходить на улицу.
В Петербурге при этом средний уровень самоизоляции: в рейтинге городов-миллионников по итогам недели он занял девятое место. Самый высокий индекс самоизоляции — в Перми (3,5), Краснодаре (3,4) и Омске (3,2).
Россияне смогут подать заявление на дистанционное оформление больничного на другого человека. Сделать это можно будет через портал госуслуг. Причем человек, на которого оформляется больничный, может быть даже не зарегистрирован на портале, рассказали в Минкомсвязи.
Для этого нужно в письменной форме оформить согласие на открытие больничного и приложить сканированную копию.
Падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если карантинные меры продлятся. Число безработных в России временно вырастет из-за коронавируса с 2,5 до 8 млн человек, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
На московскую систему оформления цифровых пропусков была совершена бот-атака. Об этом 13 апреля сообщает столичный оперштаб по контролю за распространением коронавируса.
«Мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Индекс самоизоляции в Петербурге упал до 3,1 балла, что означает, что на улице много людей. Нежелание москвичей сидеть дома привело к введению электронных пропусков. Хотя столица утром ненамного ушла от нас — там индекс 3,3. И, тем не менее, это самые высокие показатели в городах-миллионниках. В остальных ситуация еще хуже.
За предоставление недостоверных данных при оформлении пропуска в Москве грозит ответственность, сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба по ситуации с новым коронавирусом.
«Внесенные данные будут проверяться, и в случае предоставления недостоверных данных пропуска будут аннулированы. Пропуск действует только при предъявлении паспорта. При несовпадении данных пропуск будет считаться недействительным. Также напоминаем про ответственность за предоставление недостоверных данных», — говорится в сообщении.
В Ленобласти в День Победы праздничные шествия и встречи заменят возложениями цветов и онлайн-трансляциями.
Как сообщает официальный телеграм-канал правительства 47 региона, массовые мероприятия на 9 Мая будут отменены.
Наличие коронавирусной инфекции подтверждено у десяти постояльцев хостела во Всеволожском районе Ленинградской области. Все проживающие в здании изолированы с прошлых выходных.
Как сообщает официальный телеграм-канал администрации Всеволожского района «Медиацентр В1» 13 апреля, заражение COVID-19 подтверждено у десяти постояльцев общежития в Новосергиевке.
Проверка в хостеле на полторы сотни коек, как писал 47news, прошла 11 апреля. 14 обитателей общежития пожаловались на симптомы ОРВИ и были изолированы. Объект закрыт.
Крым вводит пропуска для выхода пожилых людей на улицу из-за угрозы коронавируса, сообщил оперативный штаб республики.
По приросту заболевших Северная столица вышла на третье место. Первое и второе занимают Москва и Московская область.