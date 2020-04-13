По данным пресс-службы «Яндекса», на прошедшей неделе средний индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составил 3,0 балла. Это на 2,1 балла больше, чем в обычную неделю до распространения коронавируса. При этом по сравнению с предыдущей неделей индекс снизился на 0,4 балла — то есть больше людей стали выходить на улицу.

В Петербурге при этом средний уровень самоизоляции: в рейтинге городов-миллионников по итогам недели он занял девятое место. Самый высокий индекс самоизоляции — в Перми (3,5), Краснодаре (3,4) и Омске (3,2).

