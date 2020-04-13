Из-за самоизоляции цветочные магазины вынуждены еженедельно отправлять в мусорку сотни тысяч нереализованных роз, тюльпанов и хризантем — в коронавирусное время горожане не хотят их покупать даже с доставкой и скидкой. На рынке говорят, что к маю Петербург может недосчитаться 40% компаний.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Цветовики считают, что в кризисное время их бизнес самый уязвимый — если салоны красоты и рестораны еще могут поставить производственный процесс на паузу, то их основной инструмент труда хранится всего несколько дней. Чтобы привлечь внимание властей, петербургские ретейлеры 13 апреля собрались на Пулковском шоссе и уничтожили несколько миллионов цветов, которые не удалось реализовать из-за самоизоляции. Их поставки оформляли в первой половине марта.

По оценке владелицы компании «Миллион цветов» Ирины Нуруллаевой, всего на массовое уничтожение ретейлеры свезли около 4–5 миллионов тюльпанов, хризантем, лилий и альстромерий. Среди них и те, что в Ленобласти для горожан выращивало предприятие «Новая Голландия». «Цветочный бизнес хотел привлечь внимание властей к тому, что мы несем колоссальные убытки. Все цветы, поставку которых мы не смогли остановить, пришлось уничтожить», — сетует Нуруллаева.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Цикл закупок у ретейлеров выглядит так: в тот момент, когда одна партия цветов пришла в магазин, другая в это время едет в грузовике через Европу, а третья уже грузится в машину со склада в условной Голландии. В среднем разница по времени между каждой поставкой составляет три дня. Заказы на них оформляют заранее, поэтому отменить их просто невозможно.

Например, магазин «Ленцветторг» после объявления о запрете на работу получил еще три партии цветов. По словам владельца компании Андрея Добролюбова, из-за того, что распродать не удалось даже первую, платить за следующие две поставки оказалось нечем. «Списывать цветы приходится раз в 3 дня, думаю, что уже списал миллиона на четыре. Одних только роз выходит около 20 тысяч», — прикидывает Добролюбов.

В магазин «Гранд Флора» 31 марта и 6 апреля поступило около ста тысяч цветов по закупочной цене почти на миллион рублей. Выкинуть пришлось почти все, в живых в магазине пока остались орхидеи, хризантемы и часть роз. «У нас есть интернет-магазин, который работает с 2002 года, но обычно он приносил один-два процента от продаж, — рассказывает замгендиректора и соучредитель компании Елена Цоцорина. — А сейчас количество заказов не выросло, только сократилось. Люди отказываются от покупок».



По оценкам игроков рынка, в Петербурге работает более 2 тысяч цветочных магазинов. Средняя ежемесячная выручка — около миллиона рублей. Если учесть, что в апреле от обычного оборота у цветочных ретейлеров осталась самая малость (например, в «Лютиках-Цветочках» — где-то 20%, в «Миллион цветов» — всего 5%), выходит, что убытки, которые понесли петербургские цветовики, оцениваются миллиардами.

«Онлайн-продажи настолько невелики, что мы даже не оправдываем одного курьера, который выходит на доставку», — говорит Нуруллаева. А «Ленцветторг» вообще на период самоизоляции закрылся — руководителей компании испугал суд над магазином цветов «Оранж» за нарушение запрета на торговлю в период «президентских каникул».

Большинство ретейлеров остановили поставки и пока не могут даже примерно сказать, когда они возобновятся. Из-за этого российские производители, которые дают около 15% товара отечественному рынку, уже начали срезать цветы на плантациях. «Заказов почти не стало, мы сразу сняли все бутоны. Если это многолетники, то начнут цвести позже, но сейчас мы их в любом случае уже продать не сможем. Луковичные цветы тоже пришлось срезать — потом они дадут урожай, но качество, конечно, уже будет не то. По большому счету, нас спасло то, что у нас в основном летние цветы», — рассказывают на племенном заводе «Приневское».



Чтобы поддерживать хоть какую-то торговлю, в магазине «ЦветыМиниОпт» цены на весь ассортимент снизили вполовину. Там работают только на выдачу или доставку, но она платная, товар реализуют небольшими букетами — хризантемы по 5 штук, розы — по 10–20.

В компании рассказывают, что цена теперь даже ниже себестоимости, зато таким образом им удалось продать больше половины из того, что заказывали к апрелю. Все же в компании отмечают: «Спокойно открыться в мае не получится, нужно искать какие-то средства. Никто не снижал аренду, зарплаты сотрудникам никто не отменял. Попытались договориться, но кто-то сказал: нет, аренда — 100%. Эти средства надо будет где-то брать».

За электричество только одного работающего холодильника для цветов нужно заплатить 30–50 тысяч рублей. Вывезти мусор в виде 300–400 тысяч нереализованных цветов стоит 30–40 тысяч рублей, и делать это приходится теперь раз в 4–5 дней. Еще есть расходы на воду, и самое главное — арендные платежи.

«У нас на складах есть немного цветов. Мы свезли их из всех точек и засунули в два холодильника, выключили весь остальной свет, а то от этого тоже приличные суммы, — вздыхает Добролюбов. — Магазины сейчас стоят под ноль вычищенные. Когда самоизоляцию снимут, нам нужно будет на что-то покупать товар».



Но пока совершенно не ясно, откуда взять деньги. Половину выручки цветовикам обычно дает оформление свадеб и массовых мероприятий, которые сейчас оказались под запретом, так что оптовых клиентов нет совсем. В этом году ретейлеры боятся остаться без «Последних звонков», а еще опасаются, что и летом они недосчитаются заказов на оформление свадеб, которые в это время приносили до 70% выручки. Под вопросом даже 8 Марта в 2021-м — учитывая нынешнюю экономическую обстановку, неизвестно, станут ли компании массово поздравлять сотрудниц цветами.

По мнению владелицы магазина «Миллион цветов» Ирины Нуруллаевой, на восстановление бизнесу потребуется еще два года, а из-за убытков и отсутствия средств для оплаты арендных платежей и зарплаты сотрудникам с рынка могут уйти 40–50% компаний.

«В этом бизнесе по большей части женский коллектив, среди них много матерей-одиночек. В отличие от ресторанов, мы своих сотрудников не можем даже накормить, — говорит Нуруллаева. — После снятия режима самоизоляции к нам не выстроятся очереди. Мы требуем, чтобы нас внесли в перечень секторов экономики, которые признаны пострадавшими из-за коронавируса. Освободите нас на год от налогов, дайте беспроцентные кредиты на зарплаты и восстановление на 12 месяцев. Мы не просим дать нам денег, дайте нам кредиты по льготным процентам, чтобы мы могли восстановиться из пепла. Мы сейчас банкроты, в долговой яме. Сегодня мы просто выкинули деньги, и даже не свои».



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