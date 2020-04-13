Вывозной рейс Рим — Москва назначен на 15 апреля. Петербуржцев на борт не возьмут

Желающих вернуться на родину россиян вывезут из Рима 15 апреля. Об этом 13 апреля сообщает Посольство России в Италии.

«Вылет рейса Рим — Москва № AFL2419 запланирован на 15 апреля 2020 в 14.20 по местному времени (рейс будет подтвержден в случае наличия достаточного количества пассажиров)», — говорится в сообщении.



При этом дипмиссия подчёркивает, что «в соответствии с решением Оперативного штаба при Правительстве РФ этот перелет возможен только для граждан России, проживающих в Москве и Московской области и прибывших на территорию Италии после 1 января 2020 г.».