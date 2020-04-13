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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 13:53
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Столицу ждут «коронавирусные пробки». В Москве сотрудники ГИБДД начнут проверять пропуска у водителей и пассажиров

С 15 апреля на въездах в Москву и на территории города сотрудники ГИБДД начнут проверять наличие цифровых пропусков у водителей и пассажиров транспорта. Об этом сообщается 13 апреля на сайте столичной полиции.

В связи с проверками возможны затруднения в движении. «Пожалуйста, заранее планируйте время своей поездки. Без крайней необходимости не покидайте жилище. Не забывайте заблаговременно оформлять цифровые пропуска», — говорится в сообщении.

С 15 апреля москвичам в личных целях нельзя будет передвигаться на транспорте чаще чем два раза в неделю. Сегодня столичным жителям начнут раздавать специальные пропуска.

В Москве коронавирусом заразились 11 513 человек, зафиксировано 82 летальных исхода, 837 человек выздоровели.

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