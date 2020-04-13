Доставщик на велосипеде неаккуратно выехал на Энгельса и не довёз еду
Коронавирусная эпидемия спровоцировала увеличение доли велосипедистов на городских дорогах, а значит, и ДТП с ними.
Велосипедист «Яндекс.Еды» попал под машины, выезжая со двора дома 18 по проспекту Энгельса 13 апреля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным «Фонтанки», велосипедист получил травмы средней степени тяжести.
Ранним началом велосезон обязан также аномально тёплой зиме: ДТП начали происходить с середины марта. Среди пострадавших есть школьник. На днях на Свердловской набережной было совсем уж летнее ДТП: столкнулись велосипедист и роллер. Первое смертельное вело-ДТП произошло 7 апреля на Менделеевской улице: легковая машина сбила мужчину в возрасте.