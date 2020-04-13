Коронавирусная эпидемия спровоцировала увеличение доли велосипедистов на городских дорогах, а значит, и ДТП с ними.

Велосипедист «Яндекс.Еды» попал под машины, выезжая со двора дома 18 по проспекту Энгельса 13 апреля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным «Фонтанки», велосипедист получил травмы средней степени тяжести.