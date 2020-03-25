Как сообщается 25 марта в паблике «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте», 10-летний мальчик после аварии, случившейся в понедельник, находится в больнице. По предварительной информации ОГИБДД ОМВД России по Колпинскому району, 23 марта около 14 часов на Заводском проспекте, 56, мужчина 1980 года рождения на «Форде» в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мальчика 2009 года рождения. 4-классник переходил дорогу пешком, велосипед вёл рядом, сам он говорит, что заканчивал переход на мигающий зелёный сигнал светофора. Школьник находился на прогулке с другом, без сопровождения взрослых.

Поскольку данное ДТП не попало в прямую видимость камер наружного наблюдения, для установления точной картины происшествия ОГИБДД по Колпинскому району просит откликнуться очевидцев: позвонить по телефону 573-05-88 или обратиться в отдел по адресу: улица Тазаева, 28.

В 2019 году на территории Колпинского района произошло 8 ДТП с участием велосипедистов, два из которых — несовершеннолетние, в одном из этих ДТП виновником признан велосипедист. В текущем году это первое ДТП, где фигурирует велосипед, отмечается в сообщении. Что касается Петербурга в целом, ДТП с велосипедистами в этом сезоне уже зафиксированы.

ГИБДД напоминает: велосипедистам и водителям мопедов запрещается:

управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;

перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;