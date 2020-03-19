Необычно тёплая зима, похоже, спровоцировала не только ранее цветение растений, но и раннее открытие велосезона — в том числе «сезона вело-ДТП».



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительным данным, 19 марта около 8:10 на Лужской улице, 9 (Калининский район города), 38-летняя женщина на «Опеле Мокке», выезжая с прилегающей территории, сбила велосипедиста, двигавшегося по велосипедной дорожке. Велосипедист — 61-летний мужчина, в тяжёлом состоянии он был госпитализирован.