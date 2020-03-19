Аномальная зима меняет картину ДТП: в Петербурге немолодой велосипедист сбит на велодорожке
Необычно тёплая зима, похоже, спровоцировала не только ранее цветение растений, но и раннее открытие велосезона — в том числе «сезона вело-ДТП».
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительным данным, 19 марта около 8:10 на Лужской улице, 9 (Калининский район города), 38-летняя женщина на «Опеле Мокке», выезжая с прилегающей территории, сбила велосипедиста, двигавшегося по велосипедной дорожке. Велосипедист — 61-летний мужчина, в тяжёлом состоянии он был госпитализирован.
Это уже не первое вело-ДТП. Утром 11 марта велосипедист заехал под трамвай на пересечении проспекта Маршала Жукова и проспекта Стачек. «Вагоновожатый успел затормозить, а затем вышел из кабины и помог парню подняться. Судя по всему, серьезно пострадал только двухколёсный конь, а его хозяин отделался лишь испугом», — рассказывал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Ещё один инцидент, к счастью, без столкновения, попал на видео другого подписчика «ДТП и ЧП». «Тёмный рыцарь» без доспехов и фонарей упал с велосипеда прямо перед машинами. «Повезло, что поток был слабый и медленный», — пишет автомобилист.