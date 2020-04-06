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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 11:42
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«Мы никогда не оставляем наших людей». Мишустин пообещал график рейсов для возвращения застрявших за границей россиян уже сегодня

Российский премьер-министр заявил, что Россия намерена добиваться возвращения своих граждан, которые застряли в других странах из-за коронавируса.

«Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей. <...> Мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся домой», — заявил 6 апреля Михаил Мишустин во время своего выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, оперативный штаб столкнулся с такой ситуацией, когда люди подавали заявки на вывозные рейсы, однако затем на них не являлись. «Правительство прикладывает все усилия. В соответствии с поданными заявлениями [через портал госуслуг] будут формироваться рейсы. График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру», — заверил глава кабинета министров.

Напомним, что премьер пообещал выделить деньги для помощи застрявшим россиянам «уже сегодня». Он рассказал, что на поддержку таких людей в бюджете подготовлено полмиллиарда рублей.

О заложниках коронавируса и попытках прорваться в Россию через закрытые границы читайте в материале «Фонтанки». В Госдуме 30 марта сообщили, что за границей застряли около 50 тысяч россиян.

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Комментарии (8)

Vurgagain
"Мы никогда не оставляем наших людей."
*пенсионеры, ветераны*
"Мы никогда не оставляем наших людей."
*малый, средний бизнес. Предприниматели.*
latnik
Зато кидаем живущих в России !!! Красивый жест, красивые слова! Оглянись, Мишустин, у нас в России тоже ЛЮДИ живут!!!!!
Dimitry Antonov
Интересные дела. Не знаю, кому верить. Два варианта. Либо премьер лукавит, либо соотечественники, в весьма сложные времена, не спешат возвращаться на свою Родину.
"По его словам, оперативный штаб столкнулся с такой ситуацией, когда люди подавали заявки на вывозные рейсы, однако затем на них не являлись".
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