«Мы никогда не оставляем наших людей». Мишустин пообещал график рейсов для возвращения застрявших за границей россиян уже сегодня

Российский премьер-министр заявил, что Россия намерена добиваться возвращения своих граждан, которые застряли в других странах из-за коронавируса.



«Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей. <...> Мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся домой», — заявил 6 апреля Михаил Мишустин во время своего выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, оперативный штаб столкнулся с такой ситуацией, когда люди подавали заявки на вывозные рейсы, однако затем на них не являлись. «Правительство прикладывает все усилия. В соответствии с поданными заявлениями [через портал госуслуг] будут формироваться рейсы. График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру», — заверил глава кабинета министров.

