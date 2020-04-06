«Мы никогда не оставляем наших людей». Мишустин пообещал график рейсов для возвращения застрявших за границей россиян уже сегодня
Российский премьер-министр заявил, что Россия намерена добиваться возвращения своих граждан, которые застряли в других странах из-за коронавируса.
«Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей. <...> Мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся домой», — заявил 6 апреля Михаил Мишустин во время своего выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, оперативный штаб столкнулся с такой ситуацией, когда люди подавали заявки на вывозные рейсы, однако затем на них не являлись. «Правительство прикладывает все усилия. В соответствии с поданными заявлениями [через портал госуслуг] будут формироваться рейсы. График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру», — заверил глава кабинета министров.
Напомним, что премьер пообещал выделить деньги для помощи застрявшим россиянам «уже сегодня». Он рассказал, что на поддержку таких людей в бюджете подготовлено полмиллиарда рублей.
О заложниках коронавируса и попытках прорваться в Россию через закрытые границы читайте в материале «Фонтанки». В Госдуме 30 марта сообщили, что за границей застряли около 50 тысяч россиян.