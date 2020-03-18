Коронавирус превратил райский отдых россиян в ад из-за закрытых границ и отмененных рейсов. Сколько всего туристов из России продлили отпуск поневоле, никто не знает.

Российские туристы в Болгарии



автор фото читатель «Фонтанки»



«Покупайте билеты за свой счёт или сидите, ждите у моря погоды, что, согласитесь, звучит довольно зловеще», - поделилась читательница «Фонтанки» Елена своим впечатлениями от общения с российскими дипломатами в Таиланде. Вместо расписания экскурсий она вынуждена была изучать расписание рейсов авиакомпаний, которые еще летают в королевство Юго-Восточной Азии.

Отправилась в «страну улыбок» Елена вместе с мужем и дочкой финской авиакомпанией Finnair через Хельсинки. Однако им было уже не смешно, когда финны, по ее словам, отменили обратный рейс без «единого письма». «Из-за паники и полного отсутствия информации мы решили возвращаться раньше», - сообщила путешественница, которая пошла на покупку билетов для семьи за 116 тысяч рублей у «Аэрофлота». Она отмечает, что «не у всех могут сразу найтись такие средства», а для ее семьи такая незапланированная трата стала «значительной».



На Канарских островах, только по официальной информации, застряли сотни российских туристов. Один из них — наш читатель Алексей — рассказал, что путешественники находятся в подвешенном состоянии, ожидая возможности вернуться на родину. «Наш обратный рейс [компании Norwegian] отменили. С местным консульством связались еще в понедельник, там сообщили, что они готовят списки на вывоз туристов, посоветовали сидеть дома и без крайней необходимости жилье не покидать, ждать их информации», - поделился впечатлениями от отдыха во времена коронавируса россиянин.

По его словам, на испанском курорте остается несколько сотен соотечественников, а некоторые ждут прямо в аэропорту. Одна из немногих возможностей вернуться для них — это рейс «Аэрофлота» «большей провозной ёмкости », который накануне анонсировали в посольстве РФ. «Никаких билетов на 20 марта, на чартер «Аэрофлота» не продавали. На стойке сообщили, что билеты будут продавать «в порядке живой очереди», в четверг. Тем, кто там [в аэропорту] ночевал, сказали, что билеты будут стоить около 50 тысяч рублей», - посетовал Алексей, отметив, что уже потерял на незапланированный отдых несколько сотен евро. «Фонтанке» не удалось оперативно получить комментарий от российского перевозчика по поводу рейса. После полудня 18 марта «Аэрофлот» обновил свое расписание на вывоз соотечественников из Европы, но аэропортов Канарских островов в списке нет.

Карантин на Канарах



автор фото читатель «Фонтанки»



Петербуржец Сергей с десятками других россиян оказался заперт на болгарском курорте Банско после того, как власти накануне объявили карантин и перекрыли дороги вооруженными полицейскими. По его словам, болгары дали иностранцам 24 часа для того, чтобы покинуть город под эгидой посольств, чем воспользовались, например, британцы. «В данный момент англичане покидают Банско на арендованном посольством Великобритании автобусе», - с досадой отметил он, добавив, что обладателям паспортов РФ уехать из города не удалось. «Россияне остаются здесь. Посольство четко сказало», - отметил Сергей. По его словам, россиянам рекомендуют связываться с координационным центром МИД.

Сергей уже смирился с тем, что останется в Банско на две недели карантина. Он говорит, что многих соотечественников заканчиваются деньги, так как они не планировали отдыхать дополнительные две недели. «Будем самоорганизовываться и помогать друг другу», - поделился читатель дальнейшими планами.

В МИД не волшебники, но работают



На вопрос о том, сколько россиян находятся сейчас за границей, ответить сложно. Ростуризм подсчитал, что речь идет о 100 тысячах организованных туристов, однако, самостоятельных путешественников посчитать практически нереально. «По количеству организованных туристов собирали списки у туроператоров, а у кого списки самостоятельных путешественников? В принципе в каждой стране, с которой [у России] установлено авиасообщение, наверняка, есть российские граждане», - предположила в комментарии «Фонтанке» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Узнать, сколько петербуржцев за границей, в городском комитете по туризму не удалось.

«Я говорю слово «тысячи», - попыталась оценить масштаб бедствия официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, внешнеполитическое ведомство столкнулось с экстраординарной ситуацией и работает «в круглосуточном режиме».

«Мы работаем в чрезвычайной ситуации. И хочется понимания <...> Мы занимаемся очень специфическими вопросами, которые раньше просто не были свойственны», - считает дипломат. Мария Захарова привела пример российской гражданки в Италии, у дочери которой имеется лишь итальянский паспорт. Также проблема у россиян, которые находится в «закрытой» Молдавии и на Филиппинах. Однако, по словам Марии Захаровой, главной проблемной точкой была Черногория.

Мария Захарова



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив



«Я оставляю вам подбор эпитета того, что там происходит. Мы были в шоке», - заявила представитель МИД, добавив, что власти страны не давали возможности нашим бортам покинуть территорию республики. Небольшая российская дипмиссия работала над этим вопросом «круглосуточно», и в итоге 18 марта власти Черногории согласились на условия Москвы.

Представитель ведомства настаивает, что одним из важнейших шагов, которые могут предпринять попавшие в беду россияне, — это любыми способами пытаться связаться с дипломатами. «Есть ощущение, что люди не доверяют общению с официальными каналами. Они предпочитают отмечать друг друга в постах и призвать к непонятной огласке», - посетовала Захарова.

По ее словам, 17 марта был создан ситуационно-кризисный центр, с которым, по данным на 10 утра 18 марта, связались 2000 человек. Тех, кто не может дозвониться, Захарова призвала писать сообщения в WhatsApp. Загруженность такая большая, что иногда с россиянами общается сама Захарова. «Вы же до меня дозвонились? Очень со многими я сама разговариваю <...> Мы же работаем и как психологическая помощь», - рассказал она, добавив, что недавно пообщалась с жителем Омска, чей сын застрял в Узбекистане.

