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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 10:50
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Мишустин: Застрявшие за границей россияне получат деньги уже сегодня

Премьер-министр России рассказал о планируемой помощи гражданам, которые оказались вне РФ из-за коронавируса.

«Выплаты будут зачисляться на карточки граждан в срок до 48 часов после подачи соответствующего заявления. Первые средства начнут поступать уже сегодня», — заявил 6 апреля Михаил Мишустин во время своего выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Ранее Михаил Мишустин пообещал выделить полмиллиарда рублей на помощь согражданам, которые застряли в других странах. Он также потребовал создать график их возвращения на родину.

О заложниках коронавируса и попытках прорваться в Россию через закрытые границы читайте в материале «Фонтанки». В Госдуме 30 марта сообщили, что за границей застряли около 50 тысяч россиян.

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Комментарии (4)

Vurgagain
Это п----ц какой то!!! Вы совсем охренели???
Чем дальше в лес ,тем толще партизаны...
А пенсионеры на копейки тут пытаются выжить! ПОЗОР стране!!!
krasnonosov
Если мне сегодня и в последующие дни не переведут 30 баксов на счет, то уйду в Финляндию.
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