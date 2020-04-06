Мишустин: Застрявшие за границей россияне получат деньги уже сегодня

Премьер-министр России рассказал о планируемой помощи гражданам, которые оказались вне РФ из-за коронавируса.



«Выплаты будут зачисляться на карточки граждан в срок до 48 часов после подачи соответствующего заявления. Первые средства начнут поступать уже сегодня», — заявил 6 апреля Михаил Мишустин во время своего выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».



Ранее Михаил Мишустин пообещал выделить полмиллиарда рублей на помощь согражданам, которые застряли в других странах. Он также потребовал создать график их возвращения на родину.

