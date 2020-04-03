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03.04.2020 16:31
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Бизнесу дадут отсрочку по плате за аренду коммерческой недвижимости. Собственникам сделают скидку по налогу на имущество

Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 31 марта во время телеконференции правительства, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал он. По словам премьера, в течение полугода компании будут платить за аренду в зависимости от своих фактических доходов. Накопленную задолженность они смогут погасить в течение года в рассрочку.

При этом правительство рекомендует властям регионов предоставить собственникам коммерческой недвижимости скидку по налогу на имущество.«Кроме того, запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг, электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить. По такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить ее также можно будет в рассрочку», — добавил премьер.

Ранее такую меру поддержки уже анонсировал Смольный. «Рассматриваем модель, когда мы снижаем налог на имущество для торговых центров, если они предоставляют те или иные льготы своим арендаторам», — рассказывал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. https://www.fontanka.ru/2020/03/31/69062035/ Также город намерен снизить коммунальные платежи для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.

О том, как город будет помогать арендаторам городского имущества, читайте в интервью главы КИО Валерия Калугина.

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