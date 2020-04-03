Бизнесу дадут отсрочку по плате за аренду коммерческой недвижимости. Собственникам сделают скидку по налогу на имущество

«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал он. По словам премьера, в течение полугода компании будут платить за аренду в зависимости от своих фактических доходов. Накопленную задолженность они смогут погасить в течение года в рассрочку.

Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 31 марта во время телеконференции правительства, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

При этом правительство рекомендует властям регионов предоставить собственникам коммерческой недвижимости скидку по налогу на имущество.«Кроме того, запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг, электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить. По такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить ее также можно будет в рассрочку», — добавил премьер.



Ранее такую меру поддержки уже анонсировал Смольный. «Рассматриваем модель, когда мы снижаем налог на имущество для торговых центров, если они предоставляют те или иные льготы своим арендаторам», — рассказывал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. https://www.fontanka.ru/2020/03/31/69062035/ Также город намерен снизить коммунальные платежи для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.



О том, как город будет помогать арендаторам городского имущества, читайте в интервью главы КИО Валерия Калугина.

