Бизнесу дадут отсрочку по плате за аренду коммерческой недвижимости. Собственникам сделают скидку по налогу на имущество
Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 31 марта во время телеконференции правительства, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал он. По словам премьера, в течение полугода компании будут платить за аренду в зависимости от своих фактических доходов. Накопленную задолженность они смогут погасить в течение года в рассрочку.
При этом правительство рекомендует властям регионов предоставить собственникам коммерческой недвижимости скидку по налогу на имущество.«Кроме того, запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг, электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить. По такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить ее также можно будет в рассрочку», — добавил премьер.
Ранее такую меру поддержки уже анонсировал Смольный. «Рассматриваем модель, когда мы снижаем налог на имущество для торговых центров, если они предоставляют те или иные льготы своим арендаторам», — рассказывал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. https://www.fontanka.ru/2020/03/31/69062035/ Также город намерен снизить коммунальные платежи для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.
О том, как город будет помогать арендаторам городского имущества, читайте в интервью главы КИО Валерия Калугина.