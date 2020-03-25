«Из Куршевеля привезли чемодан вирусов». Собянин рассказал о новых ограничениях на время «путинских каникул»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ужесточении ограничений из-за коронавируса в столице. Он рассказал об этом вечером 25 марта в эфире телеканала ТВЦ, комментируя решение Владимира Путина о «выходной неделе» в России.



Собянин анонсировал закрытие в Москве ресторанов, кафе, торговых центров и парков. Официально решение должно быть опубликовано уже завтра, уточнил он. Выходные нужно использовать для того, чтобы сгладить пик роста заболеваемости, считает мэр столицы.



«Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы, из Куршевеля привезли чемодан вирусов», - пояснил Собянин то, почему такие жесткие меры вводятся именно в столице.

