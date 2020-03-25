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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 16:27
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«Самое безопасное сейчас — побыть дома». Путин объявил следующую неделю нерабочей

Владимир Путин объявил следующую неделю по стране нерабочей. По его словам, заработная плата для тех, кто остается дома, должна сохраняться.

Как вы проведете эту неделю?

Свое заявление президент сделал в ходе обращения к обществу 25 марта. Кроме того, он предложил поднять пособие по безработице до уровня МРОТ, как и выплаты по больничному. Эта мера должна действовать до конца года.

Напомним что сегодня, 25 марта, в России зафиксирован скачок числа заболевших коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что в регионах не знают «реальной картины» с распространением COVID-2019. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приказал регионам оперативно готовить койки для коронавирусных больных.

«Фонтанка» следит за ситуацией с пандемией коронавируса в режиме онлайн.

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Комментарии (46)

profitroll
дачный сезон объявляю открытым
sakorol
не сработает это у нас.Все равно народ шляться будет.Лучше бы на работе сидели .
Ulises
Не очень понятно как это будет оформлено юридически. Как и в каком режиме будут работать продуктовые магазины. Что делать с теми, кто работает 24х7. И финальный вопрос, верне два, что будет с нарушителями, и как решать проблемы накопившихся задач.
Финансовые проблемы будут, но это мелочи, в части зарплат, по сравнению с потерями контрактов и неустойками.
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