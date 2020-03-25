«Самое безопасное сейчас — побыть дома». Путин объявил следующую неделю нерабочей
Владимир Путин объявил следующую неделю по стране нерабочей. По его словам, заработная плата для тех, кто остается дома, должна сохраняться.
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Свое заявление президент сделал в ходе обращения к обществу 25 марта. Кроме того, он предложил поднять пособие по безработице до уровня МРОТ, как и выплаты по больничному. Эта мера должна действовать до конца года.
Напомним что сегодня, 25 марта, в России зафиксирован скачок числа заболевших коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что в регионах не знают «реальной картины» с распространением COVID-2019. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приказал регионам оперативно готовить койки для коронавирусных больных.
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