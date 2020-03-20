FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
80.16р87.27р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 17:27
2
Печать

Петербуржцы едут проверяться на коронавирус в Пулково. Успевают за 10 минут, результат — через сутки

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Первый в Петербурге мобильный пункт проверки на коронавирус, который 20 марта заработал в Пулково, обещает предоставить результаты через сутки после теста. Большинство желающих приезжает из города.

Работу лаборатории в Пулково в пятницу проверил на себе корреспондент «Фонтанки». Тех, кто хочет провериться, сначала ждут у стойки карантинной службы внутри здания аэропорта. Сотрудников можно узнать по маскам, тепловизорам и форме с нашивкой Роспотребнадзора.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Они предлагают заполнить анкету и отметить, были ли в последнее время зарубежные поездки и контакты с иностранцами. Отрицательный ответ на возможность пройти тест не влияет. Заполняя анкету, можно попросить измерить температуру.

Мазки берут в микроавтобусе с логотипом ведомства, который припаркован у терминала. Вся процедура вместе с анкетированием пока занимает не больше десяти минут. За час тестирование прошли человек 20, большинство из них в аэропорт приехали только для этого. Очередей перед микроавтобусами в два часа дня не было.

Режим работы мобильного пункта с 11 до 16 часов с понедельника по пятницу. Результаты таких экспресс-анализов обещают прислать через сутки — по электронной почте, смс или «Почтой России».

«Фонтанка» рассказывала, как и где можно пройти тестирование в больницах Петербурга. Сама проверка в среднем занимает те же десять минут без учёта ожидания в очереди, но поставить диагноз готовы не ранее, чем через 10 дней.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

житель города П.
Отлично! Хорошая новость.
Sibir_5e4d67bbb7aea
запрос в ГУ МВД был на три места.. почему на точку у гостинки не приехали?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний