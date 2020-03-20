Работу лаборатории в Пулково в пятницу проверил на себе корреспондент «Фонтанки». Тех, кто хочет провериться, сначала ждут у стойки карантинной службы внутри здания аэропорта. Сотрудников можно узнать по маскам, тепловизорам и форме с нашивкой Роспотребнадзора.

Первый в Петербурге мобильный пункт проверки на коронавирус, который 20 марта заработал в Пулково, обещает предоставить результаты через сутки после теста. Большинство желающих приезжает из города.

Они предлагают заполнить анкету и отметить, были ли в последнее время зарубежные поездки и контакты с иностранцами. Отрицательный ответ на возможность пройти тест не влияет. Заполняя анкету, можно попросить измерить температуру.

Мазки берут в микроавтобусе с логотипом ведомства, который припаркован у терминала. Вся процедура вместе с анкетированием пока занимает не больше десяти минут. За час тестирование прошли человек 20, большинство из них в аэропорт приехали только для этого. Очередей перед микроавтобусами в два часа дня не было.



Режим работы мобильного пункта с 11 до 16 часов с понедельника по пятницу. Результаты таких экспресс-анализов обещают прислать через сутки — по электронной почте, смс или «Почтой России».

«Фонтанка» рассказывала, как и где можно пройти тестирование в больницах Петербурга. Сама проверка в среднем занимает те же десять минут без учёта ожидания в очереди, но поставить диагноз готовы не ранее, чем через 10 дней.