ВЦИОМ: Растет число россиян, которые не верят, что власти РФ способны справиться с коронавирусом
Две трети россиян (64%) считают, что они смогут защититься от коронавируса, но лишь каждый третий (34%) считает вероятность заражения «скорее низкой». Об этом в четверг, 19 марта, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, который 13 и 15 марта опросил 1600 граждан РФ.
Лишь 17% россиян на вопрос, смогут ли российские власти защитить население от коронавируса в случае возникновения реальной эпидемии, ответили «определённо да». 44% респондентов сказали «скорее да». Ещё в конце февраля в способности российских властей справиться с эпидемией коронавируса верили 67% респондентов ВЦИОМ.
За месяц количество тех, кто не верит в способности профильных ведомств защитить население от нового вируса, выросло с 28% до 32%.
При этом 56% россиян называют предпринимаемые властями меры для предотвращение дальнейшего распространения коронавируса «достаточными». Почти каждый третий (29%) считает реализуемые меры «недостаточными». Лишь 2% назвали решения чиновников по этому вопросы «избыточными».
Ощущения от будущего у россиян скорее тревожные. 22% собеседников государственной социологической службы полагают, что в ближайшие недели количество заболевших «значительно вырастет». Наибольшие опасения такого развития событий высказывают респонденты до 24 лет. Среди них оказалось 39% пессимистов.
43% россиян прогнозируют «незначительный» рост числа заболевших до конца марта. Лишь каждый десятый россиянин (9%) полагает, что статистика по коронавирусу останется «на том же уровне». 14% считают, что больных станет меньше.
Каждый двадцатый россиян (5%) считает, что эпидемия «уже началась». Каждый десятый (11%) «полностью уверен», что эпидемия «не случится», ещё 43% считают, что она «скорее не случится». Однако число тех, кто видит коронавирусное завтра России менее радужным, с начала февраля выросло. Если месяц назад о том, что эпидемия будет, говорили 17% респондентов, то сегодня так считают уже 30% россиян.
В начале марта «Левада-центр» сообщал, что заразиться коронавирусом боится каждый третий россиянин.
По последним данным петербургских учёных, «вирус имеет естественное происхождение», его геном уже расшифрован, что позволит разработать необходимые лекарства.
«Исследование, которое опубликовано сегодня, подтверждает, что вирус имеет естественное происхождение — от животных, и все-таки от летучих мышей. Так что мы снова убеждаемся в том, что все теории заговора несостоятельны», — сказал «Доктору Питеру» руководитель НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.
Ранее российские учёные из Новосибирска отчитались о начале тестирования вакцины против коронавируса.
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