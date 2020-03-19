ВЦИОМ: Растет число россиян, которые не верят, что власти РФ способны справиться с коронавирусом

Две трети россиян (64%) считают, что они смогут защититься от коронавируса, но лишь каждый третий (34%) считает вероятность заражения «скорее низкой». Об этом в четверг, 19 марта, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, который 13 и 15 марта опросил 1600 граждан РФ.



Лишь 17% россиян на вопрос, смогут ли российские власти защитить население от коронавируса в случае возникновения реальной эпидемии, ответили «определённо да». 44% респондентов сказали «скорее да». Ещё в конце февраля в способности российских властей справиться с эпидемией коронавируса верили 67% респондентов ВЦИОМ.



За месяц количество тех, кто не верит в способности профильных ведомств защитить население от нового вируса, выросло с 28% до 32%.



Фото: wciom.ru

При этом 56% россиян называют предпринимаемые властями меры для предотвращение дальнейшего распространения коронавируса «достаточными». Почти каждый третий (29%) считает реализуемые меры «недостаточными». Лишь 2% назвали решения чиновников по этому вопросы «избыточными».

Ощущения от будущего у россиян скорее тревожные. 22% собеседников государственной социологической службы полагают, что в ближайшие недели количество заболевших «значительно вырастет». Наибольшие опасения такого развития событий высказывают респонденты до 24 лет. Среди них оказалось 39% пессимистов.

43% россиян прогнозируют «незначительный» рост числа заболевших до конца марта. Лишь каждый десятый россиянин (9%) полагает, что статистика по коронавирусу останется «на том же уровне». 14% считают, что больных станет меньше.



Фото: wciom.ru

Каждый двадцатый россиян (5%) считает, что эпидемия «уже началась». Каждый десятый (11%) «полностью уверен», что эпидемия «не случится», ещё 43% считают, что она «скорее не случится». Однако число тех, кто видит коронавирусное завтра России менее радужным, с начала февраля выросло. Если месяц назад о том, что эпидемия будет, говорили 17% респондентов, то сегодня так считают уже 30% россиян.

