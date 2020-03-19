«Вирус имеет естественное происхождение». Петербургские ученые рассказали подробности расшифровки генома коронавируса

НИИ гриппа им. Смородинцева 18 марта сообщил, что расшифрован геном вируса, выделенного у заболевшего россиянина. «Доктор Питер» спросил у руководителя института Дмитрия Лиознова, какое практическое значение имеет выявленный учеными института «набор букв» — геном SARS-CoV-2 — и почему важно, что расшифрован именно «наш» геном.



— Потому что вирусу свойственно мутировать — изменяться. При этом одни мутации значимые, другие нет, а наша задача их выявить и понять, что имеет значение для эпидемиологии, а что нет, — пояснил «Доктору Питеру» Дмитрий Лиознов. — В других странах научные центры тоже занимаются расшифровкой геномов разных вирусов, и информация о них уже есть в доступных источниках. Мы можем их сравнивать, определять, как меняется вирус, и, естественно, это в результате поможет нам в разработке вакцин и лекарственных препаратов. Мы получаем и будем получать информацию о других вирусах и сможем понять, откуда он пришел к нам. Исследование, которое опубликовано сегодня, подтверждает, что вирус имеет естественное происхождение — от животных, и все-таки от летучих мышей. Так что мы снова убеждаемся в том, что все теории заговора несостоятельны.