«Вирус имеет естественное происхождение». Петербургские ученые рассказали подробности расшифровки генома коронавируса
Расшифрован геном «российского» коронавируса — у ученых появилась информация, на основании которой они смогут работать над созданием эффективных вакцин и лекарств.
НИИ гриппа им. Смородинцева 18 марта сообщил, что расшифрован геном вируса, выделенного у заболевшего россиянина. «Доктор Питер» спросил у руководителя института Дмитрия Лиознова, какое практическое значение имеет выявленный учеными института «набор букв» — геном SARS-CoV-2 — и почему важно, что расшифрован именно «наш» геном.
— Потому что вирусу свойственно мутировать — изменяться. При этом одни мутации значимые, другие нет, а наша задача их выявить и понять, что имеет значение для эпидемиологии, а что нет, — пояснил «Доктору Питеру» Дмитрий Лиознов. — В других странах научные центры тоже занимаются расшифровкой геномов разных вирусов, и информация о них уже есть в доступных источниках. Мы можем их сравнивать, определять, как меняется вирус, и, естественно, это в результате поможет нам в разработке вакцин и лекарственных препаратов. Мы получаем и будем получать информацию о других вирусах и сможем понять, откуда он пришел к нам. Исследование, которое опубликовано сегодня, подтверждает, что вирус имеет естественное происхождение — от животных, и все-таки от летучих мышей. Так что мы снова убеждаемся в том, что все теории заговора несостоятельны.
По словам директора НИИ гриппа, институт будет продолжать исследования, связанные с этим возбудителем: «С учетом опыта других стран, мы понимаем, что вероятность распространения вируса и на территории нашей страны очень велика. Уже регистрируются случаи заболевания среди тех, кто не был за границей. Поэтому мы будем сейчас работать и на практическое здравоохранение — помогать с лабораторной диагностикой этой инфекции».
Данные, полученные в результате исследования, переданы в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2.