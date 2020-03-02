Треть граждан РФ считают, что вполне могут заразиться коронавирусом 2019-nCoV. «Определённо да» на вопрос о личных опасениях по поводу заражения ответил каждый десятый россиянин (11%). Каждый пятый (19%) считает, что «скорее» может заразиться. Свежие цифры в понедельник, 2 марта, публикует «Левада-центр».

Топ-3 способов профилактики возглавила тщательная личная гигиена (выросшая частота мытья рук и дезинфекции). Больше половины россиян стали чаще подходить к раковине и пользоваться мылом — 53%. Затворничество и минимизацию выходов на улицу выбирает каждый четвёртый гражданин РФ — 24%. Каждый шестой респондент (17%) не зависимой от государства социологической службы признался, что «ничего не делает».

При этом две трети россиян коронавируса не боятся. 35% «скорее» не опасаются заражения, ещё 33% «определённо» уверены в своей защищённости.

Опрос был проведен 20–26 февраля 2020 года среди 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста РФ.



Согласно последним данным, от коронавируса погибли уже 2912 человек в Китае, откуда вирус начал свой путь по планете.



26 февраля государственная социология в лице ВЦИОМ сообщила, что больше четверти граждан России не верят в способность властей справиться с эпидемией в случае возникновения в России реальных угроз из-за коронавируса.



По итогам голосования читателей «Фонтанки» в нашем официальном паблике во «ВКонтакте» лишь 17% верят в способность властей России справиться с коронавирусом. 37% читателей считают, что «скорее всего, не смогут». «Точно не смогут», — уверены 35% респондентов.