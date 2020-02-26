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Общество

26.02.2020 09:39
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ВЦИОМ: Две трети россиян верят, что власти РФ справятся с эпидемией коронавируса

17% россиян уверены, что власти страны смогут защитить население России от распространения коронавируса в случае возникновения реальной угрозы эпидемии. Каждый второй гражданин РФ (50%) на тот же вопрос ответил «скорее да». Об этом в среду 26 февраля сообщает ВЦИОМ.

Фото: ВЦИОМ facebook

При этом больше четверти граждан России полагают, что в случае появления реальных проблем с коронавирусом власти не справятся с эпидемией. «Скорее нет» ответил каждый пятый респондент — 20%. 8% уверены, что власти точно не справятся с этой проблематикой.

59% россиян полагают, что коронавирус более опасен, чем сезонный грипп. Оба вируса одинаково опасны, — считает каждый четвёртый респондент (26%). Каждый двадцатый гражданин РФ (5%) полагает, что обычный вирус гриппа страшнее, чем коронавирус.

Больше половины россиян опасаются заразиться коронавирусом или переживают за своих родственников. 40% опасаются «в какой-то мере». 12% «очень боятся». Каждый четвёртый человек (28%) уверен, что ни с ним самим, ни с его близкими «этого не случится». 18% «пока не задумывались над этим».

Вероятность заразиться коронавирусом как высокую оценивают лишь 11% россиян. 60% считают, что риск заражения «скорее низкий».

Топ-5 мер профилактики по версии собеседников государственной службы социологии возглавили мытьё рук и гигиена (37%), избегание массового скопления людей (32%), ношение медицинской маски (23%), отказ от путешествий в Китай и другие страны (11%) и отсутствие контактов с потенциально больными людьми (8%).

Опрос был проведён по инициативе ВЦИОМ 8 февраля 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

К утру 26 февраля в Китае зарегистрировано 52 новых случая летального исхода от пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19. Всего с декабря в КНР погибли уже 2715 человек, зарегистрировано 78064 случая заболевания.

Коронавирус шагает по планете. Дипмиссия РФ в Италии предостерегает россиян от поездок на север страны, где зафиксированы случаи заражения и летальные исходы, которые связывают с коронавирусом. О ситуации на севере Италии читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Zas
Оставшаяся треть умных россиян понимает, что никакой эпидемии коронавируса нет. Есть большое количество заболевших, которых власти Китая банально не лечат. А от ежегодной эпидемии гриппа умирает в тысячи раз больше человек.
hedgehog_
следующие результаты "опросов" две трети рассиянцев верят, что будут получать пенсию, две трети рассиян верят в плоскую землю.
Петр Петров
Вциом в своём репертуаре!
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