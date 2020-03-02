Коронавирусом за сутки заболели более 1300 человек

Число погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 2912 человек. Об этом 2 марта сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.



За последние сутки в стране умерло 42 человека, причем все в провинции Хубэй, ставшей очагом распространения нового заболевания. 32 смертельных случая произошли в столице провинции городе Ухань.



Также, количество зараженных коронавирусом в Китае увеличилось до 80 026, то есть произошло 202 новых случая, большинство из которых в Хубэе.



При этом выписались из больниц в отчетный период 2837 человек. Из них 2570 излечилось в провинции Хубэй.

