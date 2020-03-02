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02.03.2020 07:08
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Коронавирусом за сутки заболели более 1300 человек

Число погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 2912 человек. Об этом 2 марта сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

За последние сутки в стране умерло 42 человека, причем все в провинции Хубэй, ставшей очагом распространения нового заболевания. 32 смертельных случая произошли в столице провинции городе Ухань.

Также, количество зараженных коронавирусом в Китае увеличилось до 80 026, то есть произошло 202 новых случая, большинство из которых в Хубэе.

При этом выписались из больниц в отчетный период 2837 человек. Из них 2570 излечилось в провинции Хубэй.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что в других странах выявлено более 7 тысяч заболевших. За последние сутки вирусом 2019-nCoV заразились 1160 человек.

Больше всего новых заболевших в Южной Корее, Италии и Иране.

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