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17.03.2020 16:34
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Вакцину от коронавируса тестируют в Новосибирске. Вслед за США о разработках отчитались Россия и Китай

Сотрудники Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступили к испытаниям вакцины против коронавируса. Учёные тестируют сразу 13 вариантов вакцины.

«Данные прототипы созданы. Мы уже сейчас приступаем к тестированию на лабораторных животных. С целью оценки их эффективности и безопасности. Уже в июне мы планируем представить 1–2 варианта, которые покажут наилучшие результаты», — рассказал 17 марта «Вестям Новосибирск» заведующий лабораторией ГНЦ вирусологии и биотехнологии Ильназ Иматдинов.

«Вести Новосибирск» уточняют, что вакцину разрабатывают «в круглосуточном режиме», а «ученые уже работают с реальными штаммами вируса, проводят всестороннее изучение и формируют базу для тестирования вакцины».

Фото: скриншот youtube-канала «Вести Новосибирск»

Ранее в ГНЦ «Вектор» была создана тест-система, которая, по данным сибирских СМИ, уже поставляется не только в российские регионы, но и в другие страны.

Сегодня же стало известно о завершении клинических исследований китайского препарата от коронавируса «Фавилавира» (Favilavir). По данным газеты «Жэньминь жибао», на которую ссылается «Интерфакс», препарат помогает бороться с высокой температурой заражённых COVID-19.

«Препарат сокращает период жара у пациентов с COVID-19 с 4,2 дней до 2,5 дней без побочных эффектов», — пишет китайская газета со ссылкой на неназванного чиновника из министерства науки и технологий КНР.

Другие названия препарата — «Фавипиравир» (Favipiravir) или «Авиган» (Avigan). Под таким названием его используют в Японии для борьбы с гриппом.

Параллельно фармацевтические компании тестируют известные препараты на пригодность для лечения коронавируса. Так, фармацевтические гиганты Sanofi и Regeneron пытаются выяснить, помогает ли препарат от ревматоидного артрита Kevzara в борьбе с воспалительным процессом, сопровождающим COVID-19. В исследовании примут участие около 400 пациентов, тяжело больных коронавирусом, отмечает «Интерфакс».

В минувший понедельник испытания вакцины от коронавируса начались в США.

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