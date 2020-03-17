Коронавирус в Петербурге: В Боткина везут новых пациентов, в городе закрывают музеи, «Зенит» уходит на свой карантин, офисы пустеют

COVID-19 «пошёл в народ» — десять человек подхватили инфекцию, находясь в России. Количество заражённых коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 человек. Об этом 17 марта заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина с признаками китайского коронавируса в настоящее время 267 пациентов. За сутки их прибавилось вдвое больше, чем было выписано без подтверждения диагноза.



За сутки в больницу Боткина поступили 54 пациента с признаками Covid19. Свежих подтвержденных случаев в Петербурге нет, но на карте три новых региона.

