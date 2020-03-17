За сутки в России выявили 21 новый случай коронавируса. Инфекция настигла людей, которые никуда не ездили

Количество заражённых коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 человек. Об этом 17 марта заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



Примечательно, что COVID-19 «пошёл в народ» — десять человек подхватили инфекцию, находясь в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.



Голикова отреагировала на заявления о неготовности отечественного здравоохранения к эпидемии коронавируса. Она отметила, что на сегодняшний день в России есть 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких. В Минпромторге рассказали, что ежедневно в стране выпускается 1,5 миллиона медицинских масок. При этом принимаются меры по наращиванию мощностей.

