Из-за короновируса медицинские маски покупает даже МФЦ. Не дороже, чем по 6,4 рубля за штуку

Максимальная цена контракта — 1,3 млн рублей. За эти деньги учреждение рассчитывает приобрести 217 тысяч трехслойных медицинских масок. Заявки на тендер принимаются до 25 марта, сами торги проведут 27 марта. Точный срок поставки не указан, однако в размещенной документации говориться, что срок действия контракта — до конца 2020 года.

Напомним, что уже больше недели в Петербурге наблюдается дефицит медицинских масок. Такой, что в государственной фармацевтической службе «Фонтанке» порекомендовали сшить маску самим. Позднее власти сообщили, что маски из Китая доставит Почта России. А 17 марта во Всемирной организации здравоохранения признались, что макси — не панацея, и не то чтобы очень сильно помогают.



Тем временем статистика коронавируса в РФ, и в Петербурге в частности, продолжает набирать обороты — в инфекционной больнице имени Боткина с признаками китайского коронавируса в настоящее время лежат 267 пациентов. За сутки их прибавилось вдвое больше, чем было выписано без подтверждения диагноза.

Как город, страна и мир переживают пандемию, читайте в трансляции «Фонтанки».

