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04.03.2020 15:45
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«Масок действительно нигде нет, даже в Ленобласти». В государственной фармацевтической службе «Фонтанке» порекомендовали сшить маску самим

В петербургских аптеках больше нет медицинских масок. Об этом 4 марта «Фонтанке» рассказали в государственной фармацевтической справочной службе «Здоровье города».

«Вы знаете, к очень большому сожалению, масок действительно нет нигде, могу подтвердить. Не только в городе, даже в Ленобласти. Детские маски еще кто-то предлагает, а взрослых вообще нет», — ответил оператор государственной службы по телефону на вопрос корреспондента «Фонтанки».

Еще один оператор порекомендовал либо походить по аптекам, так как не все они предоставлены в базе госслужбы, либо «покупать марлю и шить самим». Также, по словам представителя службы «Здоровье города», имеет смысл периодически звонить и уточнять наличие масок. На их дефицит также обратили внимание петербуржцы на странице губернатора города Александра Беглова «ВКонтакте».

Напомним, с 4 марта, согласно постановлению правительства РФ, до 1 июня 2020 года из страны нельзя экспортировать медицинские маски, одноразовые костюмы химической защиты, респираторы определенного вида, бахилы, дезинфицирующие средства, марлю и бинты.

Это связано с бушующей в мире эпидемией коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежемесячно из-за распространения COVID—19 во всем мире требуется 89 миллионов одноразовых масок, 76 миллионов пар перчаток для осмотра и 1,6 миллиона пар защитных очков. Это потребует увеличить производство на 40 процентов.

Всего, по информации ВОЗ, в мире подтверждено 90 870 случаев инфицирования (80 304 приходится на Китай, остальные 10 566 — на другие страны). От инфекции в Китае умерли 2946 человек, за пределами этой страны скончались 166 пациентов. Случаи заражения зафиксированы в 72 странах.

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Комментарии (6)

Leeuw
И при этом как-то ни одного человека в маске на улице не попадалось. Куда они в таком случае деваются?
Владимир Максимов
По поводу исчезнувших из продажи медицинских масок...
Лет 50 назад в СССР были изобретены фильтры Петрянова - особая ткань, которая могла улавливать все - даже вирусы. Тогда был сделан медицинский разовый фильтр "Лепесток", который появился в продаже. Нынешние медицинские фильтры - это слоистая марля из ткани из Китая. С улавливанием вирусов там плохо. Да и с сырьем из Китая, из которого делаются маски сейчас проблемы.
Но "Лепесток" у нас сохранился и продолжает выпускаться. Сохранилось его использование в промышленности. Его можно и купить, набрав в яндексе "купить лепесток фильтр петрянова". В отличие от исчезнувших медицинских масок, "Лепесток" еще есть в интернет-продаже - просто о нем почти не знают.
Вот такой привет из СССР.
Rufus
Наверное, с большой достоверностью, можно предположить, что отечественный производитель масок быстро сориентировался на тот рынок, где существует огромный необеспеченный спрос (и цена, соответственно), вот и нет этих масок на наших прилавках. Пару недель назад показывали сюжет, где продавец в аптеке говорила корреспонденту, как к ней приходил некто китайской внешности и попросил продать 3 млн. масок. Она даже переспросила - иностранец ведь, так тот нужное количество набрал на телефоне и ей показал.
А сейчас чего запрещать экспорт? Уже все уехало.
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