«Масок действительно нигде нет, даже в Ленобласти». В государственной фармацевтической службе «Фонтанке» порекомендовали сшить маску самим
В петербургских аптеках больше нет медицинских масок. Об этом 4 марта «Фонтанке» рассказали в государственной фармацевтической справочной службе «Здоровье города».
«Вы знаете, к очень большому сожалению, масок действительно нет нигде, могу подтвердить. Не только в городе, даже в Ленобласти. Детские маски еще кто-то предлагает, а взрослых вообще нет», — ответил оператор государственной службы по телефону на вопрос корреспондента «Фонтанки».
Еще один оператор порекомендовал либо походить по аптекам, так как не все они предоставлены в базе госслужбы, либо «покупать марлю и шить самим». Также, по словам представителя службы «Здоровье города», имеет смысл периодически звонить и уточнять наличие масок. На их дефицит также обратили внимание петербуржцы на странице губернатора города Александра Беглова «ВКонтакте».
Напомним, с 4 марта, согласно постановлению правительства РФ, до 1 июня 2020 года из страны нельзя экспортировать медицинские маски, одноразовые костюмы химической защиты, респираторы определенного вида, бахилы, дезинфицирующие средства, марлю и бинты.
Это связано с бушующей в мире эпидемией коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежемесячно из-за распространения COVID—19 во всем мире требуется 89 миллионов одноразовых масок, 76 миллионов пар перчаток для осмотра и 1,6 миллиона пар защитных очков. Это потребует увеличить производство на 40 процентов.
Всего, по информации ВОЗ, в мире подтверждено 90 870 случаев инфицирования (80 304 приходится на Китай, остальные 10 566 — на другие страны). От инфекции в Китае умерли 2946 человек, за пределами этой страны скончались 166 пациентов. Случаи заражения зафиксированы в 72 странах.