«Масок действительно нигде нет, даже в Ленобласти». В государственной фармацевтической службе «Фонтанке» порекомендовали сшить маску самим

В петербургских аптеках больше нет медицинских масок. Об этом 4 марта «Фонтанке» рассказали в государственной фармацевтической справочной службе «Здоровье города».



«Вы знаете, к очень большому сожалению, масок действительно нет нигде, могу подтвердить. Не только в городе, даже в Ленобласти. Детские маски еще кто-то предлагает, а взрослых вообще нет», — ответил оператор государственной службы по телефону на вопрос корреспондента «Фонтанки».



Еще один оператор порекомендовал либо походить по аптекам, так как не все они предоставлены в базе госслужбы, либо «покупать марлю и шить самим». Также, по словам представителя службы «Здоровье города», имеет смысл периодически звонить и уточнять наличие масок. На их дефицит также обратили внимание петербуржцы на странице губернатора города Александра Беглова «ВКонтакте».

