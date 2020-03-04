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04.03.2020 09:30
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Россия запретила вывозить из страны медицинские маски, респираторы, бахилы и бинты

Из России на время запретили вывозить несколько видов медицинских изделий. Постановление опубликовано на сайте правительства России 4 марта.

Согласно документу, до 1 июня 2020 из страны нельзя экспортировать медицинские маски, одноразовые костюмы химической защиты, респираторы определенного вида, бахилы, дезинфицирующие средства, марлю и бинты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежемесячно из-за распространения коронавируса во всем мире требуется 89 миллионов одноразовых масок, 76 миллионов пар перчаток для осмотра и 1,6 миллиона пар защитных очков. Это потребует увеличить производство на 40 процентов.

Всего, по информации ВОЗ, в мире подтверждено 90 870 случаев инфицирования (80 304 приходится на Китай, остальные 10 566 — на другие страны). От инфекции в Китае умерли 2946 человек, за пределами этой страны скончались 166 пациентов. Случаи заражения зафиксированы в 72 странах.

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Комментарии (6)

RemyMartin
По дебилятору вещают, что не помогают они.
Noisymouse
При мне пару недель назад в почтовом отделении девушка азиатской наружности отправляла куда-то (думаю, не в Саратов) несколько коробок масок - не посылочных коробочек, обычных больших коробок.
Samal_5e4d4df31fec5
маски - новая нефть России!
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