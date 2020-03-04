Россия запретила вывозить из страны медицинские маски, респираторы, бахилы и бинты
Из России на время запретили вывозить несколько видов медицинских изделий. Постановление опубликовано на сайте правительства России 4 марта.
Согласно документу, до 1 июня 2020 из страны нельзя экспортировать медицинские маски, одноразовые костюмы химической защиты, респираторы определенного вида, бахилы, дезинфицирующие средства, марлю и бинты.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежемесячно из-за распространения коронавируса во всем мире требуется 89 миллионов одноразовых масок, 76 миллионов пар перчаток для осмотра и 1,6 миллиона пар защитных очков. Это потребует увеличить производство на 40 процентов.
Всего, по информации ВОЗ, в мире подтверждено 90 870 случаев инфицирования (80 304 приходится на Китай, остальные 10 566 — на другие страны). От инфекции в Китае умерли 2946 человек, за пределами этой страны скончались 166 пациентов. Случаи заражения зафиксированы в 72 странах.