ВОЗ: Маски можно не носить, а легкие формы Covid-19 — лечить дома

Всемирная организация здравоохранения прописала в инструкции для представителей системы здравоохранения в каждой стране просьбу к населению не носить медицинские маски. Там также отметили, что госпитализировать всех поголовно — необязательно.



Это следует из инструкции, которую 17 марта опубликовал Роспотребнадзор. В ней просят население не носить маски, исключая три случая — человек сам простужен, человек в метре от того, кто простужен, и человек работает в системе здравоохранения.



Из текста также следует, что для «лиц с легкой формой болезни госпитализация может не потребоваться, если нет опасений по поводу быстрого ухудшения состояния». Легкие симптомы можно лечить дома, но со строгими мерами предосторожности.

