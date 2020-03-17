ВОЗ: Маски можно не носить, а легкие формы Covid-19 — лечить дома

Всемирная организация здравоохранения прописала в инструкции для представителей системы здравоохранения в каждой стране просьбу к населению не носить медицинские маски. Там также отметили, что госпитализировать всех поголовно — необязательно.
Это следует из инструкции, которую 17 марта опубликовал Роспотребнадзор. В ней просят население не носить маски, исключая три случая — человек сам простужен, человек в метре от того, кто простужен, и человек работает в системе здравоохранения.
Из текста также следует, что для «лиц с легкой формой болезни госпитализация может не потребоваться, если нет опасений по поводу быстрого ухудшения состояния». Легкие симптомы можно лечить дома, но со строгими мерами предосторожности.
В инструкции также сказано, за какой срок надо собирать данные о всех контактах зараженного. Опасность может возникнуть для тех, кто находился рядом с больным за два дня до того, как у него проявились первые симптомы.
Выздоровевшим считается тот, кто в период не менее чем за сутки получил два отрицательных анализа. «Исходя из наших данных, это может произойти через 14 дней после окончания болезни для пациентов с легкой формой болезни», — добавили специалисты ВОЗ.
Ранее сообщалось, что вирус передается не только респираторно, но и через любые поверхности.
Все коронавирусные новости читайте в трансляции «Фонтанки».