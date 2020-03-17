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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 13:10
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ВОЗ: Маски можно не носить, а легкие формы Covid-19 — лечить дома

Всемирная организация здравоохранения прописала в инструкции для представителей системы здравоохранения в каждой стране просьбу к населению не носить медицинские маски. Там также отметили, что госпитализировать всех поголовно — необязательно.

Это следует из инструкции, которую 17 марта опубликовал Роспотребнадзор. В ней просят население не носить маски, исключая три случая — человек сам простужен, человек в метре от того, кто простужен, и человек работает в системе здравоохранения.

Из текста также следует, что для «лиц с легкой формой болезни госпитализация может не потребоваться, если нет опасений по поводу быстрого ухудшения состояния». Легкие симптомы можно лечить дома, но со строгими мерами предосторожности.

В инструкции также сказано, за какой срок надо собирать данные о всех контактах зараженного. Опасность может возникнуть для тех, кто находился рядом с больным за два дня до того, как у него проявились первые симптомы.

Выздоровевшим считается тот, кто в период не менее чем за сутки получил два отрицательных анализа. «Исходя из наших данных, это может произойти через 14 дней после окончания болезни для пациентов с легкой формой болезни», — добавили специалисты ВОЗ.

Ранее сообщалось, что вирус передается не только респираторно, но и через любые поверхности.

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Комментарии (5)

260675671
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super0
Пенсионеры по улице в масках ходят. Вот что зомбоящик творит.
SERGEY111
Во сех нормальных странах все как у людей по человечески . Кто бы у нас подсказал этим дуралеям из Роспотребнадзора о том что абсолютно бесполезно носить эти маски всем поголовно к чему они сейчас принуждают своими указивками под страхом наложения штрафов и привлечения к административной ответственности .
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