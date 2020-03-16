Десяток первоцветов разных видов заметили петербуржцы в парке Ботанического сада Петра Великого. О том, что на газонах 16 марта появились первые крокусы, безвременники и подснежники, сообщили горожане в социальных сетях.



Снег, с которого началась третья неделя марта, не помешал некоторым цветам даже распуститься. Легкие заморозки зелени не навредили. Как пояснил в группе «ВКонтакте» «Грибы и грибники СПб» горожанин Антон Кубышкин, среди прочих растений он заметил камнеломку и ирисы.