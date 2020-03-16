Крокусы, безвременники и подснежники захватили Ботанический сад, несмотря на мартовский снег
Десяток первоцветов разных видов заметили петербуржцы в парке Ботанического сада Петра Великого. О том, что на газонах 16 марта появились первые крокусы, безвременники и подснежники, сообщили горожане в социальных сетях.
Снег, с которого началась третья неделя марта, не помешал некоторым цветам даже распуститься. Легкие заморозки зелени не навредили. Как пояснил в группе «ВКонтакте» «Грибы и грибники СПб» горожанин Антон Кубышкин, среди прочих растений он заметил камнеломку и ирисы.
В других районах города также можно увидеть нарциссы. Они появились ещё 26 февраля и составили компанию подснежникам.
Из-за крайне теплой зимы и практически полного отсутствия снега весна пришла в Петербург на несколько недель раньше обычного. Природная аномалия повлияла не только на растения, но и на птиц. По наблюдениям орнитологов, грачи и чибисы в 2020 году почти побили исторический рекорд, появившись в заказниках в самом начале марта. До этого так рано они возвращались в город только в 1961 году.