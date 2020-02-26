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Город

26.02.2020 21:42
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В Политехническом парке распустились подснежники и нарциссы

Парк Политехнического университета в Калининском районе Петербурга превратился в декорации для съёмок сказки «12 месяцев». Здесь, как и в некоторых других местах города, разом раскрыли бутоны сразу несколько видов первоцветов. Фотографии 26 февраля появились в соцсетях.

На кадрах — подснежники, первые нарциссы и другие цветы. Автор отмечает, что нашла чудо у 1-го профессорского корпуса.

Уходящая зима не перестаёт удивлять петербуржцев. Уже в январе в районе станции метро «Удельная» людям показался жёлтый нарцисс. О подснежниках горожане рапортуют каждую неделю. Известно, что на Елагином острове проклюнулись и тюльпаны.

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