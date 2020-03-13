О грачах 13 марта «Фонтанке» сообщил орнитолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. По его словам, так называемую колонию из 50 особей он обнаружил на Дудергофских высотах. На кронах деревьев в природном заказнике горожане могут заметить десятки гнёзд. Найти их сейчас можно по шуму: ближайшие две недели птицы будут воевать за места, а затем успокоятся и начнут достраивать домики.

«Со слов местных, первые прилетели ещё неделю или даже полторы назад, хотя, как правило, они появляются где-то в середине марта. Буквально вчера на полях около Всеволожска я видел чибисов — это тоже первые вестники. А первый известный мне случай был 11 марта. Значит, всё — весна: процесс пошёл, не остановить», — поделился Глазков.

По наблюдениям специалиста, о столь раннем прилёте птиц до этого сообщалось в 1961 году — тогда чибиса в Ленинградской области увидели 7 марта. Теперь, спустя 59 лет, сказались плюсовые температуры и отсутствие снега в регионе: обоим видам достаточно корма в земле, да и добираться сквозь лёд до него в этом сезоне не нужно.



«Чибис — насекомоядная птица, и отличить его от других куликов можно по характерному заметному хохолку и по рваному полёту с бросками вверх и в стороны. Они гнездятся на земле и формируют стабильные пары. Грачи тоже очень красиво летают вместе. Они едят червей, личинок, но вообще всеядны и даже могут питаться на помойках, как вороны», — пояснил орнитолог.



Синицы и дрозды запели в городе ещё в конце января, не соответствующее календарю поведение продемонстрировали и другие. Селезни хохлатой чернети и красноголового нырка этой зимой решили вовсе не отправляться на юг. Они ждут сородичей у Петропавловской крепости.

