Двух редких селезней могут увидеть петербуржцы у стен Петропавловской крепости. Самцы хохлатой чернети и красноголового нырка, которые остались в городе из-за аномально тёплой зимы, вместе ждут сородичей и не обращают внимания на прочих птиц.



Необычную пару снял биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Как он рассказал 10 марта, селезни держатся обособленно и старательно игнорируют обычных крякв, которые также плавают недалеко у Петропавловки. Обычно и хохлатая чернеть, и красноголовые нырки появляются в Петербурге исключительно во время миграции весной и осенью. Они редко гнездятся в городе, предпочитают выводить птенцов на Финском заливе или вдоль Ладожского озера. По словам специалиста, то, что в этом году обе птицы вовсе не улетали на зимовку — довольно необычное явление, а вот то, что они, хотя и относятся к разным видам, всюду следуют друг за другом — явление вполне нормальное.

