У Петропавловки заметили редких селезней. Они ждут подруг и избегают общения
Двух редких селезней могут увидеть петербуржцы у стен Петропавловской крепости. Самцы хохлатой чернети и красноголового нырка, которые остались в городе из-за аномально тёплой зимы, вместе ждут сородичей и не обращают внимания на прочих птиц.
Необычную пару снял биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Как он рассказал 10 марта, селезни держатся обособленно и старательно игнорируют обычных крякв, которые также плавают недалеко у Петропавловки. Обычно и хохлатая чернеть, и красноголовые нырки появляются в Петербурге исключительно во время миграции весной и осенью. Они редко гнездятся в городе, предпочитают выводить птенцов на Финском заливе или вдоль Ладожского озера. По словам специалиста, то, что в этом году обе птицы вовсе не улетали на зимовку — довольно необычное явление, а вот то, что они, хотя и относятся к разным видам, всюду следуют друг за другом — явление вполне нормальное.
«Во время весенне-осенних миграций именно хохлатая и красноголовая чернети образуют смешанные стаи. У них примерно одинаковый образ жизни. Не случайно наши красавцы плавают вместе. Всё прекрасное рядом, и интересно, что петербуржцы могут посмотреть на них так рано и не где-то за городом», — пояснил происходящее орнитолог. По его словам, сейчас самцы ждут подруг, которые должны прилететь в город уже через несколько недель. Обычно птицы этих видов появляются в регионе в апреле, однако из-за раннего тепла цикл сдвинулся на несколько недель. Как только животные встретятся, начнётся период вывода птенцов. Чтобы понравиться самке, самец красноголового нырка будет совершать ритуальные танцы и закидывать голову на спину.
Селезня хохлатой чернети можно определить по белым бокам и низу, чёрному телу с фиолетовым металлическим отливом, жёлтым глазам и хохолку на голове. У красноголового нырка голова и зоб каштанового цвета, чёрные хвост и грудка, а глаза красного цвета. Оба вида могут питаться животной пищей: моллюсками, личинками и мелкой рыбой.