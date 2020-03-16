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16.03.2020 10:31
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Красная точка на лбу депутата. На входе в петербургский ЗакС у всех мерят температуру бесконтактно

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга ответственно подошли к рекомендациям Роспотребнадзора, в числе которых — обязательное измерение температуры сотрудников. С утра 16 марта депутатов и их помощников встречает на входе в парламент человек с прибором для дистанционного измерения температуры. В пресс-службе ЗакСа не смогли оперативно ответить, откуда взялось это чудо техники, но подчеркнули, что выполняют распоряжение городского правительства. Одним из первых под красный луч термометра угодил глава фракции «Яблока» в ЗакСе Борис Вишневский. На работу его пустили — у депутата намерили 36,6.

 Борис Вишневский

Как ранее сообщала «Фонтанка», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 13 марта издал распоряжение об отмене в городе всех массовых мероприятий численностью свыше 1000 человек.

Фото:  Борис Вишневский

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 15 марта общее число заболевших коронавирусом превышает 156,5 тысячи человек, в том числе более 75 тысяч вне Китая и 63 в России. Большинство случаев протекает в лёгкой форме, только 5,3% — в тяжелой. Доля летальных исходов вне провинции Хубэй оценивается в 0,9%. В Петербурге диагноз подтвержден у 6 человек, в том числе 10-летней девочки.Еще один уроженец Северной столицы — чемпион мира по кайтсерфингу — госпитализирован в Москве.

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Комментарии (10)

Ольга Селявина
О_О У депутанта с точкой явный скачёк давления! Ну, али с бодуна вчерашнего реакция... Ну и какие у него 36, 6 ??? Опять жеж, левое логическое полушарие меряют, а по нейтральному центеру не попасть? Снайпера ещё те _ медички с дешёвым заразоопасным травмирующем ногтевую лунку маникюром...((( Знатоков в этом депутанто-рассаднике аки тараканов развелось, тапков на всех не хватает... (((
Brezhnev
лазером то нехорошо в людей светить, рука дрогнет у меряющего и в глаз депутату лазером стрельнет! а зачем нам депутат без глаза? )))
P.S. в этих тепловизорах лазер можно отключить.
nuga
массовый психоз,не надоело играть в Покемонов?
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