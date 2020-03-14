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14.03.2020 19:06
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Кадыров попытался успокоить паникующих из-за коронавируса. «Подожди, ты и так умрешь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не паниковать из-за распространения коронавируса. Он философски заметил, что все и так умрут.

«Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае, мол, вирус. Боятся, что он придет и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Ты же все равно умрешь», — приводит 14 марта BBC слова Кадырова, который выступал перед правительством республики.

Глава Чечни отметил, что от гриппа умирают тысячи людей, и если у человека крепкое здоровье, он перенесет болезнь. «Ешьте чеснок, кровь чистая будет», — добавил Кадыров.

Всего на территории России 59 случаев Covid-19, из них 56 у россиян, 2 у китайцев и 1 у итальянца. Каждые сутки количество заболевших увеличивается, накануне их было 11.

Россия закрывает автомобильные границы и прерывает авиасообщение со странами Европы. Власти в регионах решают, отправлять ли школьников на домашнее обучение.

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Комментарии (4)

krasnonosov
Знает, что говорит, ведь первого мертвого русского он увидел в свои 16 лет.
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gbg
Пожалуй, это тот редкий случай, когда я соглашусь с Кадыровым.
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