Кадыров попытался успокоить паникующих из-за коронавируса. «Подожди, ты и так умрешь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не паниковать из-за распространения коронавируса. Он философски заметил, что все и так умрут.



«Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае, мол, вирус. Боятся, что он придет и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Ты же все равно умрешь», — приводит 14 марта BBC слова Кадырова, который выступал перед правительством республики.



Глава Чечни отметил, что от гриппа умирают тысячи людей, и если у человека крепкое здоровье, он перенесет болезнь. «Ешьте чеснок, кровь чистая будет», — добавил Кадыров.

