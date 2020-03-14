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14.03.2020 18:28
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В России за сутки зафиксировали еще 14 случаев Covid-19. Один — в Петербурге

Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Петербурге и еще тринадцать на территории России. Количество заболевших растет день ото дня.

Данные за 14 марта приводит федеральный Роспотребнадзор. По информации ведомства, за сутки «зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации». Девять из них в Москве, таким образом, в столице уже 24 заболевших. В Кемеровской области два новых случая, по одному в Калининградской и Московской областях.

Также прибавилось пациентов с подтвержденным диагнозом в больнице Боткина, всего там сейчас на лечении находятся шесть пациентов из Петербурга. Также лечится жительница областного Кудрово, которая с официальной информацией не согласна и утверждает, что у нее грипп.

Всего на территории России 59 случаев Covid-19, из них 56 у россиян, 2 у китайцев и 1 у итальянца. Каждые сутки количество заболевших увеличивается, накануне их было 11.

Россия закрывает автомобильные границы и прерывает авиасообщение со странами Европы. Власти в регионах решают, отправлять ли школьников на домашнее обучение.

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Комментарии (1)

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