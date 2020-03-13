В десять раз быстрее: новые тесты на коронавирус одобрили в США

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) одобрило новые тесты на коронавирус. Они позволяют мониторить ситуацию в десять раз быстрее, чем существующие сейчас.



Как 13 марта поясняет Bloomberg, система, созданная швейцарской компанией Roche, получила одобрение в экстренном порядке. Приборы позволяют получить результат меньше, чем за четыре часа. Они анализируют нуклеиновые кислоты пациентов и сравнивают их с последовательностями в штаммах коронавируса. Производители тестов готовы создавать миллионы единиц за месяц и работать на пределе мощностей. Последняя версия теста — cobas 8800 — позволяет проверить до 4128 человек в день, а модель под номером 6800 обрабатывает до 1440 результатов.