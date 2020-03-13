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13.03.2020 12:16
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Коронавирус окружает Петербург. Финляндия на пороге эпидемии, в Эстонии уже ввели режим ЧС

Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии констатирует резкий рост числа пораженных 2019-nCoV, а в соседней Эстонии уже объявили чрезвычайное положение.

«В настоящее время в Финляндии выявлено 155 случаев заболевания коронавирусом», — цитирует 13 марта заявление финского ведомства Ilta-Sanomat.

Власти Суоми объявили, что сейчас республика находится на пороге эпидемии. Вчера, 12 марта, число зараженных резко выросло до 109, из которых 11 приходилось на столичный регион. Еще в среду, 11 марта, зараженных было 65.

Финский МИД накануне призвал сограждан отменить все зарубежные поездки, признав ситуацию с коронавирусом очень серьезной. Ранее ведомство обратилось к финнам, планирующим поездки в Петербург, отметив, что ситуация с коронавирусом в городе «может быстро измениться».

В соседней Эстонии число заражений выросло до 41, что заставило власти ввести чрезвычайное положение. «Изменения в организации жизни включают [закрытие] школ, [отмену] культурной жизни и морского сообщения. Публичные мероприятия запрещены. До 1 мая театральные представления, кинотеатры и все спортивные мероприятия будут отменены», — сообщает о принятых мерах Delfi. Накануне власти прибалтийской республики заявили о закрытии портов для круизных судов.

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Комментарии (4)

Иван Оклахома
Респираторы, продукты, медикаменты запас. Зреет сахарная брага. К коронавирусу готов!
Гриб
Во всей этой истерии особняком стоят выборы во Франции.Отменены футбольные матчи и при этом на выборы готовы придти до 70% населения страны.Чудны дела твои, о вирус
HomerMP
Если вирус не диагностировать, то его и не будет.
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