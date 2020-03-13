Коронавирус окружает Петербург. Финляндия на пороге эпидемии, в Эстонии уже ввели режим ЧС

Власти Суоми объявили, что сейчас республика находится на пороге эпидемии. Вчера, 12 марта, число зараженных резко выросло до 109, из которых 11 приходилось на столичный регион. Еще в среду, 11 марта, зараженных было 65.

Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии констатирует резкий рост числа пораженных 2019-nCoV, а в соседней Эстонии уже объявили чрезвычайное положение.

Финский МИД накануне призвал сограждан отменить все зарубежные поездки, признав ситуацию с коронавирусом очень серьезной. Ранее ведомство обратилось к финнам, планирующим поездки в Петербург, отметив, что ситуация с коронавирусом в городе «может быстро измениться».

В соседней Эстонии число заражений выросло до 41, что заставило власти ввести чрезвычайное положение. «Изменения в организации жизни включают [закрытие] школ, [отмену] культурной жизни и морского сообщения. Публичные мероприятия запрещены. До 1 мая театральные представления, кинотеатры и все спортивные мероприятия будут отменены», — сообщает о принятых мерах Delfi. Накануне власти прибалтийской республики заявили о закрытии портов для круизных судов.