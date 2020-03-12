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12.03.2020 18:05
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Круизы без Прибалтики. Эстония закрывает свои порты для круизных судов из-за коронавируса

Премьер-министр прибалтийской республики, который возглавил правительственную комиссию по борьбе с коронавирусом, заявил о необходимости ограничения морского сообщения.

«Утвердить запрет на посещение Таллина круизными судами», — цитирует 12 марта заявление Юри Ратаса агентство ERR.

По его словам, постановление о запрете использования портов разработало министерство экономики и коммуникаций. Премьер также ввел обязательное согласование с властями мероприятий численностью более 100 человек.

При этом внутри страны паромное сообщение отменяться не будет. «Мы будем следить за ситуацией и при необходимости принимать во внимание новые инструкции», — рассказала Postimees глава маркетинга и коммуникаций таллинского порта Сирле Арро.

Напомним, что в Эстонии выявлено 17 зараженных коронавирусом. Порт Таллина принимает около 300 круизных судов в год.

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