Круизы без Прибалтики. Эстония закрывает свои порты для круизных судов из-за коронавируса

По его словам, постановление о запрете использования портов разработало министерство экономики и коммуникаций. Премьер также ввел обязательное согласование с властями мероприятий численностью более 100 человек.

Премьер-министр прибалтийской республики, который возглавил правительственную комиссию по борьбе с коронавирусом, заявил о необходимости ограничения морского сообщения.

При этом внутри страны паромное сообщение отменяться не будет. «Мы будем следить за ситуацией и при необходимости принимать во внимание новые инструкции», — рассказала Postimees глава маркетинга и коммуникаций таллинского порта Сирле Арро.

Напомним, что в Эстонии выявлено 17 зараженных коронавирусом. Порт Таллина принимает около 300 круизных судов в год.