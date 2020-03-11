«Ситуация с коронавирусом в Петербурге может быстро измениться». Финский МИД предупреждает

Финское консульство в Санкт-Петербурге выпустило обращение к соотечественникам, заявив, что им необходимо готовиться к проверкам и, возможно, даже особым мерам при путешествии в соседнюю страну. Однако пока откладывать поездки не стоит.

«Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге все еще спокойная, но может быстро измениться», — сообщает 11 марта финская дипмиссия в своем заявлении.

При этом дипломаты отмечают, что «нет никаких оснований ограничивать поездки в Санкт-Петербург». В городе было выявлено всего 2 случая заболевания 2019-nCoV, тогда как в Суоми — несколько десятков.