«Ситуация с коронавирусом в Петербурге может быстро измениться». Финский МИД предупреждает
Финское консульство в Санкт-Петербурге выпустило обращение к соотечественникам, заявив, что им необходимо готовиться к проверкам и, возможно, даже особым мерам при путешествии в соседнюю страну. Однако пока откладывать поездки не стоит.
«Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге все еще спокойная, но может быстро измениться», — сообщает 11 марта финская дипмиссия в своем заявлении.
При этом дипломаты отмечают, что «нет никаких оснований ограничивать поездки в Санкт-Петербург». В городе было выявлено всего 2 случая заболевания 2019-nCoV, тогда как в Суоми — несколько десятков.
Финнов призывают готовиться к проверкам на границе. Так, в поезде Allegro пассажирам уже начали измерять температуру. Путешественникам также не стоит исключать «особых мер, принятых российскими властями» при распространении 2019-nCoV на территории страны.