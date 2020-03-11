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11.03.2020 15:38
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«Ситуация с коронавирусом в Петербурге может быстро измениться». Финский МИД предупреждает

Финское консульство в Санкт-Петербурге выпустило обращение к соотечественникам, заявив, что им необходимо готовиться к проверкам и, возможно, даже особым мерам при путешествии в соседнюю страну. Однако пока откладывать поездки не стоит.

«Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге все еще спокойная, но может быстро измениться», — сообщает 11 марта финская дипмиссия в своем заявлении.

При этом дипломаты отмечают, что «нет никаких оснований ограничивать поездки в Санкт-Петербург». В городе было выявлено всего 2 случая заболевания 2019-nCoV, тогда как в Суоми — несколько десятков.

Финнов призывают готовиться к проверкам на границе. Так, в поезде Allegro пассажирам уже начали измерять температуру. Путешественникам также не стоит исключать «особых мер, принятых российскими властями» при распространении 2019-nCoV на территории страны.

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Комментарии (2)

Suricata
Прям барьер у нас стоит. Везде выявлены десятки, а у нас только 2)))) Нужна приписка: это про 2 случая мы вам сказали, а то как то подозрительно будет. А так его дохрена, просто мы не можем его определить, ведь анализы нужно в другой город отсылать). 21 век! А коли анализы мы не отсылаем, то и вируса значит нет. А когда наступит полный абзац, скажем ой-ой и до нас докатилось, а мы так старательно ни хрена не делали, как же так получилось?
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